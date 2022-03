Ultima Fermata: Jonatan e Adriana si sono lasciati, ma sui social hanno ancora la foto di coppia Jonatan Rosati e Adriana Seredova hanno deciso di interrompere il loro rapporto ad Ultima Fermata. “Se decido di andare avanti con te lo faccio solo per pietà e continuo a farti del male”, le ha spiegato lui durante il confronto finale.

A cura di Giulia Turco

Jonatan e Adriana hanno scelto di interrompere la loro storia d'amore ad Ultima Fermata. Dopo i consigli ricevuti dalla madre e le nuove consapevolezze, Jonatan Rosati si è fatto coraggio e durante il confronto finale ha messo in chiaro che i suoi sentimenti sono cambiati.

(Foto Facebook Jonatan Rosati).

Il confronto tra Jonatan e Adriana ad Ultima Fermata

Lei, Adriana Seredova, ha fatto di tutto per provare ad ottenere da Jonatan la possibilità di dimostrargli di essere cambiata e di voler mettere un freno alla sua gelosia, che negli ultimi 4 anni ha rovinato il loro rapporto. "Se decido di andare avanti con te lo faccio solo per pietà e continuo a farti del male", le ha spiegato lui al termine della puntata. Tra loro sembrerebbe essere davvero finita, ma nella vita reale i loro profili social dimostrano che il loro rapporto è ancora in corso. Entrambi infatti, nonostante non possano utilizzare i social fino al termine del programma, hanno conservato una loro foto come immagine del profilo.

Jonatan riceve i consigli della madre

Jonatan racconta ai suoi compagni di viaggio il suo passato in famiglia. Lui, insieme alla mamma e al fratello, hanno lottato per avere un futuro sereno, ma spesso la vita li ha messi davanti a delle scelte. Per un periodo i due fratelli hanno vissuto in una casa famiglia, mentre la madre cercava di recuperare il suo matrimonio. "Volevo salvare ciò che era salvabile, volevo sentirmi un eroe", spiega la donna che arriva in casetta insieme al fratello di Jonatan per fargli una sorpresa e regalargli alcuni consigli sulla strada da prendere. "Non lasciarti prendere dalla pietà, io l'ho fatto per 18 anni e ho sbagliato", racconta al figlio. "Devi mettere davanti la sua felicità, inizia a pensare a te stesso. Oggi, il figlio che avevo non lo ritrovo più".

Le insicurezze di Adriana

Durante due incontri con la psicologa e psicoterapeuta Ombretta Cecchini, Adriana ha raccontato le sue insicurezze nel tentativo di fare i primi passi verso la sua stabilità emotiva. Racconta la perdita della madre, verso la quale nutre molti sensi di colpa: "Con lei mi sono comportata veramente male. Se oggi l’avessi qui, le direi scusa", spiega in lacrime. La psicologa dunque individua in lei la paura dell'abbandono e di non sapersela cavare senza Jonatan: “Non mi controllo, ho paura di perderlo e penso di rimanere da sola”.