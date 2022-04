La storia di Luca e Stefania a Ultima Fermata, lei troppo gelosa lo costringe a girare in furgone A Ultima Fermata la storia tra Stefania e Luca, in crisi per un tradimento. Lei, essendo troppo gelosa, pensa che suo marito sia rimasto infedele e così lo costringe a uscire con un furgoncino anziché con la loro Porsche per non permettergli di farsi notare dalle donne.

A cura di Gaia Martino

A Ultima Fermata questa sera la storia tra Luca e Stefania che hanno deciso di partecipare al programma per provare a mettere definitivamente un punto alle gelosie di lei che quattro anni fa è stata tradita. "Ho le corna" – racconta Stefania – "Io mi fidavo ma dopo il tradimento la catastrofe. Lui si lamenta perché dice che io non lo faccio vivere, non riesco a mettere una pietra sopra". "La nostra è una storia bellissima, problematica però bella. Mi deve perdonare" – ha invece raccontato Luca – "Ho combattuto tanto per lei, mi sono messo anche contro la mia famiglia. Avevo 23 anni, non mi ha mai fatto pesare niente però. E poi è successo il danno". Ma la gelosia di Stefania non si frena nel programma, anzi i suoi peggiori timori vengono confermati dal comportamento del marito che si diverte a fare lo splendido con altre ragazze. Per evitare che ciò accadesse gli vietava di uscire con la Porsche, a Ultima Fermata però Luca non rispetta la regola ed esce in giro con l'auto di lusso.

Luca a Ultima Fermata esce con la Porsche

Secondo Stefania, suo marito Luca usa la macchina grossa solo per rimorchiare, la loro Porsche si chiama ‘bolide‘ ed è il peggior timore della protagonista di stasera di Ultima Fermata. Per questo motivo ha spesso costretto il marito a uscire con un furgoncino. Luca nel programma ha deciso di ‘infrangere' il patto e uscire con la macchina grande: "Io non comando niente, ma chi me l'ha fatto fare".

Si reca così in un bar e tenta l'approccio con diverse ragazze, da tutte però viene rifiutato. Stefania guardando le immagini conferma i suoi timori e dice: "Questo è il motivo per cui non gli do la macchina, lui è così. Io non devo controllare il telefono, non devo chiedergli dove sta". Così decide anche lei di uscire con la Porsche, intestata a suo nome, a divertirsi.

La vendetta e le lacrime di Stefania

Dopo aver visto il comportamento del marito Stefania decide di vendicarsi uscendo in primis con la Porsche andando in giro per bar, per un aperitivo, e poi andando a giocare a Padel. Si ferma a chiacchierare con un giovane insegnante a cui racconta della sua storia in crisi con Luca. "Sto mettendo in discussione il matrimonio" sono le sue parole che generano, finalmente, una reazione in Luca. Ma Stefania è troppo debole, in un momento di sconforto scoppia in lacrime e si sfoga dicendosi sfortunata. Luca rimane deluso dalle parole della moglie e commenta: