Simona Ventura conduttrice di Ultima Fermata, la conferma a Fanpage.it: “Grazie Maria De Filippi” Simona Ventura conferma a Fanpage.it di aver accettato l’incarico di conduttrice di Ultima Fermata di Maria De Filippi. Ventura non lascerà comunque il posto vacante a Citofonare Rai 2 con Paola Perego.

A cura di Giulia Turco

Simona Ventura al timone di Ultima Fermata, il nuovo format prodotto da Fascino di Maria De Filippi. La conduttrice conferma a Fanpage.it di aver accettato il ruolo di conduttrice per il programma che sta per prendere il via su Canale 5 e che la decisione è stata ufficializzata proprio nelle ultime ore. Ventura non lascerà le redini di Citofonare Rai 2, il programma che continuerà a seguire la domenica insieme a Paola Perego, ma si alternerà tra le due reti lanciandosi al contempo in questa nuova avventura. Il programma dovrebbe partire a brevissimo, ma come ci conferma anche Simona Ventura, la data d'inizio non è stata ancora ufficializzata.

Simona Ventura ringrazia Maria De Filippi

Pochi minuti dopo è la conduttrice stessa a confermare tramite i suoi profili social di aver accettato il nuovo impegno lavorativo con Mediaset. "Ebbene sì! Con mia grande gioia ‘accetto l'invito' di Maria De Filippi che ringrazio infinitamente insieme alla fascino pgt ad essere testimone di Ultima Fermata in partenza su canale 5. Grazie alla Rai per avermi concesso questo ‘prestito', a Mediaset per la fiducia e alla famiglia di Citofonare Rai 2 (con la meravigliosa Paola Perego) con cui continuerò il progetto della domenica su Rai 2. Grazie Lucio Presta per l'appoggio sempre tanto tanto importante". Simona Ventura passa poi a ringraziare Raffaella Mennoia e Luca Zanforlin, storico autore di Amici fino al 2021, che torna a lavorare per Fascino con questo nuovo progetto.

Quando inizia Ultima Fermata su Canale 5

Si parlerà ancora di sentimenti nel nuovo programma che sa per approdare su Canale 5. Ultima fermata metterà davanti ad una scelta le coppie che vogliono dare una svolta alla loro storia, possa essere una nuova possibilità o un taglio definitivo. Una sfida del tutto nelle corde di Simona Ventura, che nel 2018 ha condotto anche Temptation Island. Non è detto che il nuovo programma andrà a sostituire il noto ‘viaggio nel sentimenti', né che possa approdare direttamente alla prima serata. Per ora, l'opzione più probabile è che il nuovo format possa testare il gradimento del pubblico nella fascia pomeridiana della domenica, prendendo il posto di Amici che parte con la fase serale e facendo da apripista a Verissimo, che per il momento conferma il suo doppio appuntamento.