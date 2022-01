Ultima Fermata, il nuovo programma di Canale 5 dopo l’addio a Temptation Island Dopo Temptation Island arriva un nuovo programma a parlare d’amore, si tratta di “Ultima Fermata”, prodotto dalla Fascino e in cui si parlerà, ovviamente, d’amore.

Tra le trasmissioni più viste e seguite delle reti Mediaset c'è senza dubbio Temptation Island, il viaggio nei sentimenti che ha visto molteplici coppie mettere alla prova le loro storie d'amore e tentare il tutto per tutto per cercare di recuperare rapporti sul punto di fallire. Dopo anni di onorata carriera televisiva, però, la produzione del docu-reality ha deciso di porre fine allo show, ma è già in cantiere un nuovo programma che, quindi, potrebbe prendere il suo posto. Si tratta di Ultima Fermata, un nuovo format di cui sui social già gira un promo che lascia presagire di cosa parlerà la trasmissione.

Di cosa parlerà il nuovo format

Anche questo show porterà la firma della Fascino, casa di produzione di Maria De Filippi, e stando a quanto emerge dai requisiti richiesti per iscriversi ai casting, è necessario che vi prendano parte delle coppie le cui storie si trovano a dover prendere una svolta, magari definitiva. Ultima Fermata, quindi, mette le coppie che vi parteciperanno davanti ad una scelta e all'opportunità di riflettere in maniera decisiva sulle sorti di un amore, soprattutto quando si ha la sensazione che qualcosa non stia andando per il verso giusto:

Qualcuno ha detto che la linea ferroviaria rappresenta la vita di coppia: si è insieme su uno stesso binario, verso un'unica destinazione… ma a volte è necessaria un'ultima fermata per decidere se è giusto proseguire insieme o se lasciare quel binario per sempre!

Temptation Island potrebbe non tornare in tv

Sulla falsa riga di Temptation Island anche questo nuovo format ha come focus l'amore, solo che qui non ci saranno tentatori e tentatrici a far vacillare le certezze di un rapporto, ma la narrazione prenderà una piega completamente diversa. La chiusura del docu-reality di Canale 5 si è rivelata un fulmine a ciel sereno, dal momento che ascolti e seguito non facevano presagire una decisione così drastica da parte della produzione.