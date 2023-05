Tensione a La vita in diretta, Costamagna a Francesca Reggiani: “Confusa lo dici a tua sorella” Battibecco in diretta su Rai1 tra la giornalista Luisella Costamagna e l’attrice Francesca Reggiani.

A cura di Daniela Seclì

Tensione nella puntata de La vita in diretta, andata in onda venerdì 26 maggio. L'appuntamento quotidiano, come sempre, si è concluso con un dibattito sulle notizie più recenti. Gli ospiti di Alberto Matano, tra cui Luisella Costamagna e Francesca Reggiani hanno commentato anche la storia di Marta che, nella trasmissione radiofonica I Lunatici, ha raccontato che il padre non sarà presente alla sua laurea, perché quel giorno preferisce presenziare alla finale di Europa League Siviglia – Roma, che si terrà mercoledì 31 maggio.

Il battibecco tra la giornalista e l'attrice

Luisella Costamagna, presente in studio, ha preso le difese del padre di Marta: "Sarei indulgente con lui, bisogna arrivare dove lui non arriva. In questo caso, comunque, il padre l'ha fatta studiare. Ha investito su di lei per avere un futuro migliore". Francesca Reggiani sembrava darle ragione. Per questo, Alberto Matano ha sondato il terreno e le ha chiesto il suo punto di vista sulla vicenda raccontata. L'attrice, tuttavia, ha precisato: "No, non dico che ha ragione, la vedevo un po' confusa". Così, ha suscitato la reazione piccata di Luisella Costamagna: "Ma come! Dillo a tua sorella. La vedevo un po' confusa chi?".

Francesca Reggiani ha assicurato di essere stata fraintesa

L'attrice Francesca Reggiani, spiazzata dalla reazione di Luisella Costamagna, prima ha esclamato: "Prego?". Poi, ha assicurato che quella frase, "la vedevo un po' confusa", non fosse riferita a lei ma "alla situazione" e ha aggiunto: "No, non oserei mai. Vedevo confusa la situazione. La ragazza dovrebbe aver preso conoscenza dell'identità del padre. Non dovrebbe essere una sorpresa". Insomma, un piccolo battibecco che è rientrato subito. Le due protagoniste, Luisella Costamagna e Francesca Reggiani, hanno preferito riderci su e la trasmissione è proseguita con il resto del dibattito.