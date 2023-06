Francesca Pascale scossa per la morte di Silvio Berlusconi: “La mia vecchia vita è morta con lui” Francesca Pascale intervistata da Repubblica: “Silvio Berlusconi era la mia vecchia vita, oggi è morta con lui”. Le dichiarazioni dell’ex fidanzata del leader di Forza Italia.

A cura di Daniela Seclì

Silvio Berlusconi è stato fidanzato con Francesca Pascale da Natale del 2011 al 2019. La conferma ufficiale della rottura arrivò nel 2020. In queste ore, in un'intervista rilasciata a Repubblica, la trentasettenne ha espresso il suo dolore per la morte del leader di Forza Italia: “Era la mia vecchia vita, oggi è morta con lui”.

Il dolore di Francesca Pascale per la morte di Silvio Berlusconi

Francesca Pascale, prima di sposare Paola Turci, ha condiviso un lungo pezzo di vita con Silvio Berlusconi, politico che ammirava sin da adolescente. La 37enne ha commentato la morte del leader di Forza Italia: "Oggi provo solo dolore, e quello non si spiega. È triste, ho un peso sul cuore, le parole mancano, la morte è una cosa seria, diceva Totò”. E ha continuato:

Siamo esseri umani: e se c’è stato l’affetto, un sentimento profondo a legare due persone, non lo puoi resettare, non siamo robot. Con Berlusconi potevi scontrarti, litigare, ma era difficile cancellarlo per sempre. Lo amavi o lo odiavi.

Per Francesca Pascale, Berlusconi è stato una guida

Francesca Pascale ha paragonato la morte di Silvio Berlusconi, al vuoto che provò quando morì sua madre: "È stato anche una guida. Mi ha dato tanto: e certo, non solo per gli agi, il lusso che in quegli anni ho visto”. L'attivista, infatti, ha ricordato anche gli episodi bizzarri che si ritrovò a vivere: "Il pranzo con Gheddafi. Poi lo choc di vederlo andare ai Servizi sociali, i carabinieri venivano a bussare, lui gentile, io stranita. O quella volta che incontrai Putin nel corridoio”. Mercoledì 14 giugno, saranno celebrati i funerali di Silvio Berlusconie Francesca Pascale sarà presente: