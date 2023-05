Fiore Argento vuole lasciare l’Isola, la sorella Asia telefona in diretta per rimproverarla Asia Argento telefona in diretta all’Isola dei famosi per rimproverare la sorella Fiore che intende abbandonare il gioco dopo un infortunio. “Non puoi, è da vigliacchi lasciare per un mignolo del piede”, tuona l’attrice.



Fiore Argento intende abbandonare l’Isola dei famosi. A causa di un infortunio, la figlia del celebre Dario Argento ha palesato l’intenzione di abbandonare il gioco. Nel corso della puntata del 15 maggio, Fiore ha spiegato a Ilary Blasi i motivi che l’hanno spinta a mettere in discussione la sua permanenza sull’Isola: “La mia crisi dipende dal dolore al piede. Ho una fasciatura molto stretta ma sono costretta a camminare tantissimo tutto il giorno per dare una mano. Il piede mi fa malissimo, la notte non riesco a dormire. I medici mi hanno dato il permesso di entrare in acqua ma quando esco mi fa molto male. Ho sofferto le pene dell’inferno. Sono costretta a evitare l’acqua. Devo camminare poco e non posso più fare passeggiate”.

La telefonata a sorpresa di Asia Argento

Durante lo sfogo di Fiore, Roberto Cenci, registra dell’Isola dei famosi, fa sapere alla conduttrice che c’è una chiamata in linea. Al telefono c’è Asia Argento. “Fiore”, la ammonisce l’attrice, “Ti ho seguo con preoccupazione ma tu devi resistere, sorella. Non è per il mignolo di un piede o per la fame che tu rinuncerai ai tuoi sogni e ai tuoi obiettivi. Non te lo permetto. Né io, né papà. Non puoi abbandonare, non puoi mollare prima che sia finita. Il dottore ha detto che puoi rimanere. Io, con le ossa rotte, sono andata avanti. La gente ti ha votato perché vuole che tu prosegua, ti ama. Non si molla un sogno, l’hai scelto tu. L’hai scelto tu questo gioco estremo”. “Non è il mignolo”, si è difesa Fiore, “Non posso più camminare, non posso più fare il bagno. No, Asia. Non posso fare niente. Non posso camminare, non posso nuotare. Non riesco a puntare il piede. Il peggio non è passato”.

Asia Argento: “Ho avuto il ginocchio rotto e sono andata avanti”

Ma Asia non ha voluto sentire ragioni e ha ricordato alla sorella di avere affrontato un altro reality in condizioni di salute difficili: “Io ho avuto il ginocchio rotto, le mani rotte. Non puoi mollare per un mignolo del piede, Fiore. È da vigliacchi. Un giorno alla volta, un’ora alla volta”. Ma Fiore non è apparsa convinta: “Non posso farlo. Solo per andare in bagno devo andare in mezzo alla foresta 5 volte al giorno e non riesco a camminare. Dietro la roccia? Non posso andare, ci sono i cameraman”. Ilary Blasi l’ha invitata a pensarci e a comunicare solo successivamente la sua decisione.