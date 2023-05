Fiore Argento in difficoltà, abbandona temporaneamente l’Isola dei famosi: “Dolore al piede” All’Isola dei famosi 2023, Fiore Argento sta facendo i conti con alcuni problemi di salute. La naufraga si è vista costretta a lasciare temporaneamente Playa Tosta.

All'Isola dei famosi 2023, come in ogni edizione del reality, non mancano infortuni e problemi di salute. Dopo il recente abbandono da parte di Simone Antolini con Alessandro Cecchi Paone al seguito, anche Fiore Argento si è vista costretta a lasciare – anche se solo temporaneamente – il gioco per potersi curare. Ecco cosa è successo.

Fiore Argento ha un problema al piede

Già nei giorni scorsi, Fiore Argento ha lasciato temporaneamente l'Isola dei famosi per raggiungere l'infermeria. La concorrente ha un problema al piede, in particolare al quinto dito o minolo. La naufraga era poi tornata tra i suoi compagni di avventura, indossando un tutore. In queste ore, il sito ufficiale del reality condotto da Ilary Blasi ha diffuso un comunicato tramite il quale è stato fatto un sunto di quanto accaduto nel weekend, dettagli che vedremo nel corso del daytime in onda alle ore 16:10 su Canale5. Nella nota si legge anche che Fiore Argento si è vista costretta ad abbandonare momentaneamente Playa Tosta: "Sono giornate piuttosto turbolente quelle trascorse su Cayos Cochinos. Fiore si trova ad affrontare un momento di difficoltà e, a causa del suo dolore al piede, abbandona momentaneamente Playa Tosta".

Isola dei famosi 2023, tra liti e infortuni

Nel comunicato si parla anche delle numerose tensioni scoppiate all'Isola dei famosi 2023 nelle ultime ore. Tra le liti, anche quella tra i due amici Marco Mazzoli e Paolo Noise. Il primo ha accusato il collega di non preoccuparsi delle sue esigenze. Accusa che Noise ha rispedito al mittente: "I due saranno riusciti a chiarire?". E la nota si conclude anticipando altri dettagli che verranno approfonditi nel consueto daytime: