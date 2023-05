Marco Mazzoli litiga con Paolo Noise: “Non pensa alle mie esigenze, l’ho mandato a fan**” All’Isola dei famosi 2023 litigano anche Paolo Noise e Marco Mazzoli. Il motivo del contendere? Mazzoli ritiene che l’amico e collega non tenga in considerazione le sue esigenze.

A cura di Daniela Seclì

Foto Frezza La Fata/IPA

Guai in paradiso all'Isola dei famosi 2023. Paolo Noise e Marco Mazzoli hanno avuto un diverbio. I due concorrenti, che nelle ultime settimane hanno manifestato il desiderio di tornare in Italia, hanno vissuto un momento di tensione quando Mazzoli ha accusato l'amico di non badare alle sue esigenze. Noise si è sentito sotto processo.

La lite tra Paolo Noise e Marco Mazzoli

Paolo Noise è apparso infastidito dai rimproveri di Marco Mazzoli: "Tu mi stai facendo un processo perché oggi ho voluto rilassarmi? Tu oggi ti annoiavi e visto che io volevo starmene tranquillo a riflettere, ti ha rotto il ca**o. Questa cosa ti dà fastidio". E Mazzoli gli ha dato ragione:

Certo che mi dà fastidio, sono la persona più attiva del mondo, posso buttare la mia vita su una stuoia di mer**? Se ti chiedo cinque minuti della tua esistenza, invece di andare da solo come gli orsi a fare il bagno, ti costa tanto parlare con me? Ogni tanto potrai pensare che anch'io ho delle esigenze.

A questo punto, Noise ha rispedito le accuse al mittente: "Guarda che le tue esigenze io le conosco da quando siamo qua. Io sono la persona che è venuta qua a dormire da solo perché russavo e ti davo fastidio. Quindi mi sono preoccupato delle tue esigenze. Ti ho detto anche oggi: ‘Hai fame? Vuoi il riso che ho messo via?'. Questo è preoccuparsi delle esigenze di un amico. Ti ho chiesto ‘Vuoi questa stuoia perché è più morbida?'. Questo è preoccuparsi delle esigenze di un amico. Invece il tuo farmi un processo, non è preoccuparsi per un amico".

Perché Marco Mazzoli si è spazientito

In "confessionale", Marco Mazzoli ha confidato perché si è spazientito con l'amico e collega Paolo Noise: "Questa roba di passare il tempo a far nulla, mi fa diventare pazzo. Già ci si annoia…magari inventiamoci una roba. Ho chiesto semplicemente di fare qualcosa insieme. Se dormi tutto il giorno, gli altri vanno a pescare, ma io non pesco…e quindi l'ho mandato a fanc*lo".

