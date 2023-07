Temptation Island, anticipazioni ultima puntata 31 luglio: due falò rimasti e le coppie un mese dopo Questa sera, lunedì 31 luglio, su Canale 5 va in onda l’ultima puntata di Temptation Island 2023. Stando alle anticipazioni, ci sarà un altro falò di confronto anticipato, che coinvolgerà Ale e Federico o Daniele e Vittoria, le due coppie ancora in sospeso. Cosa sarà successo agli altri protagonisti un mese dopo la decisione?

A cura di Elisabetta Murina

Il viaggio nei sentimenti delle coppie di Temptation Island 2023 giunge al termine. Questa sera, lunedì 31 luglio, su Canale 5 va in onda l'ultima puntata del programma. I fidanzati e le fidanzate rimaste nel villaggio prenderanno importanti decisioni riguardo la loro storia d'amore: usciranno separati o con la persona con cui sono entrati? Stando alle anticipazioni, ci sarà un altro falò di confronto anticipato, che coinvolgerà Alessia e Federico o Daniele e Vittoria, le due coppie ancora in sospeso. Il pubblico scoprirà poi cosa è successo agli altri protagonisti un mese dopo la fine del programma: Isabella e Manuel, Gabriela e Giuseppe, Perla e Mirko, Francesca e Manuel, Alessia e Davide.

La decisione di Ale nell'ultima puntata di Temptation Island

Una delle coppie ancora nel villaggio dei fidanzati è quella formata da Ale e Federico. Un viaggio nei sentimenti, il loro, piuttosto turbolento dal momento che la ragazza aveva deciso di non voler mostrare più niente di sè al compagno, delusa dalle sue dichiarazioni sulla loro storia d'amore. "Se le chiedo di leccare il prato, lo fa", è stata una delle tante frasi che Federico ha detto riguardo al rapporto con Ale, ribadendo di non essere più innamorato di lei. Stando alle anticipazioni, la ragazza ha cambiato idea e sarebbe intenzionata a voler mostrare a Federico tutto quello che ha fatto e detto in queste settimane agli altri single del villaggio. Come reagirà il fidanzato? Sarà lei a volere un falò di confronto anticipato?

"Questo video mi ha fatto male", cosa succederà tra Vittoria e Daniele

L'altra coppia ancora in sospeso è quella di Vittoria e Daniele, che nella puntata del 31 luglio si rivedrà dopo alcune settimane di lontananza. Come mostrano le anticipazioni, il ragazzo è ferito da uno degli ultimi video della fidanzata, tanto che dice: "Mi ha messo ko. Non l'ho mai conosciuta". Non si sa con precisione cosa abbia scatenato la sua reazione, ma è molto probabile che si tratti della vicinanza di Vittoria al single Edoardo o di alcune sue dichiarazioni sul loro rapporto. Nelle scorse settimane, dopo aver visto i comportamenti della fidanzata, Daniele aveva messo in dubbio se voler stare ancora con lei, che invece vorrebbe un figlio insieme.

Il percorso della altre coppie: cosa è successo un mese dopo?

L'ultima puntata di questa edizione è anche il momento di scoprire cosa è successo alle altre 5 coppie un mese dopo la fine del programma. I primi ad andarsene, insieme, sono stati Isabella e Manuel dopo un falò di confronto in cui commossi hanno parlato dei loro sentimenti e risolto alcune incomprensioni che si portavano dietro da tempo. È stato poi il turno di Gabriela e Giuseppe, che hanno avuto modo di confrontarsi per ben due volte. La prima, lei ha ammesso di aver baciato il single Fouad e, anche per questo, erano usciti separati. Nella seconda, voluta da Giuseppe, lui ha confessato di averla tradita ma di aver voglia di ricominciare da zero. Saranno ancora una coppia a un mese di distanza?

Epilogo simile per Alessia e Davide che, di nuovo uno di fronte all'altra, hanno deciso di ricominciare insieme perché l'amore che li univa era ancora forte. Diversa la situazione per Francesca e Manuel e Perla e Mirko. I primi sono usciti separati da Temptation Island perché la ragazza ha deciso di mettere se stessa al primo posto, stanca dei comportamenti del fidanzato (che nel corso della loro storia l'ha lasciata 5 volte) e della sua vicinanza alla single Greta. "Mi hai rovinato la vita, il mio amore per te si è tramutato in dipendenza", ha detto Francesca, scegliendo di lasciare la spiaggia senza più voltarsi indietro. Anche il falò di confronto tra Perla e Mirko è stato piuttosto acceso e si è concluso con la consapevolezza di aver bisogno di strade separate. Il ragazzo, al termine dell'incontro, è corso tra le braccia della single Greta. Pare che Perla e Mirko non si siano più sentiti. Sarà davvero così?