Alessia chiede a Temptation Island di non mostrare più video a Federico: “Ognuno fa il suo percorso” Alessia ha chiesto a Filippo Bisciglia di non mostrare più video al fidanzato Federico: “Non si è presentato al falò, è stato egoista. Non ha avuto reazioni. Vorrei che lui non veda più niente di quello che succede qui, così fa il suo percorso ed io mi farò il mio”.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il percorso di Alessia e Federico a Temptation Island prosegue: entrambi stanno conoscendo due single, Lollo, con il quale è scattato il bacio, e Carmen, e non sembrano intenzionati a tornare insieme. Dopo essersi rifiutato di partecipare al falò, Federico si è lasciato andare ad un momento di sconforto: credeva che la fidanzata stesse soffrendo, in realtà era in spiaggia con il tentatore.

Lo sconforto di Federico

"Sta male, finirà in lacrime tra giorni": Federico dopo aver rinunciato al falò di confronto con Alessia si è lasciato andare ad un momento di sconforto. Nel villaggio delle tentazioni ha cominciato ad avere dei sensi di colpa, senza sapere, però, che la fidanzata si è avvicinata particolarmente al single Lollo. Dopo aver raggiunto il pinnettu, ha assistito alle immagini della vicinanza. "Menomale che c'è uno come lui lì" ha commentato, "Sarà che vengo da una nottata dura, sono quasi sollevato".

La decisione di Alessia

Alessia ha in seguito chiamato Filippo Bisciglia per chiedergli di non far vedere più alcun video al fidanzato Federico: "Federico non si è presentato al falò, è stato egoista. Non ha avuto reazioni. Vorrei che lui non veda più niente di quello che succede qui, così fa il suo percorso ed io mi farò il mio". Il conduttore è poi andato da Federico per comunicargli la decisione di Alessia: "Va bene, non penso di dover dare il mio ok, ma va bene" ha replicato lui. "Io ero preoccupato che la trovassero in mare. Se dovessi vederla che si bacia mi darebbe fastidio, non vedere baci forse è meglio" ha poi commentato.

Alessia delusa da Federico

Alessia, dopo aver visto nuove immagini di Federico vicino alla single Carmen, ha poi confessato di essere molto delusa dal comportamento del fidanzato.