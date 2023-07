Temptation Island, anticipazioni della quinta puntata: una fidanzata chiede il falò anticipato Le anticipazioni della quinta puntata di Temptation Island 2023, in onda questa sera su Canale5 . Cosa succederà alle quattro coppie rimase nel villaggio? Una di loro si incontrerà durante un falò di confronto anticipato.

A cura di Elisabetta Murina

Lunedì 24 luglio va in onda la quinta puntata di Temptation Island 2023. Quattro le coppie che stanno continuando il loro viaggio nei sentimenti e che sembrano essere sempre più vicine alla decisione finale: uscire insieme o separati dal villaggio? Ad accompagnare i fidanzati e le fidanzate in questo percorso c'è il conduttore Filippo Bisciglia. Ecco alcune anticipazioni di quello che succederà questa sera.

Cosa succederà nella puntata del 24 luglio di Temptation Island

Stano alle anticipazioni diffuse sul profilo ufficiale, un'altra coppia affronterà il falò di confronto anticipato. Ad averlo richiesto una delle fidanzate, come si vede nel video in cui Filippo Bisciglia dà l'annuncio ai ragazzi. Queste le sue parole: "Una delle vostre fidanzate ha richiesto un falò di confronto anticipato". Non si sa ancora con certezza di chi si tratti, ma sui social i follower non hanno dubbi, visti i recenti sviluppi della storia: è stata di Perla, fidanzata con Mirko, che vuole avere un faccia. a faccia con lui Per amore, Perla aveva asciato la sua città d'origine (Salerno) e si era trasferita a. Rieti per vivere con lui.

Mirko in lacrime per il comportamento di Perla

Nella puntata stasera, succederà qualcosa di inaspettato nella coppia di Mirko e Perla. Come si vede nelle anticipazioni, il ragazzo vedrà un comportamento della fidanzata che lo infastidirà parecchio, tanto da farlo scoppiare in lacrime e perdere il controllo. Potrebbe trattarsi di un video in cui Perla è sempre più vicino a uno dei single.

Anche Perla si troverà di fronte all'ennesimo video di Mirko insieme alla single Greta, che la farà oscillare perché questa volta potrebbe essere scattato un bacio tra i due. Per il momento, dal resto delle coppie non arrivano anticipazioni. Non resta che aspettare per vedere cosa accadrà.