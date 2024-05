Tapiro con il pannolone a Enrico Mentana, che lo rifiuta: “Fossi incontinente, non farei maratone”

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

Valerio Staffelli, inviato di Striscia la notizia, ha consegnato un tapiro a Enrico Mentana dopo lo scontro a distanza con la collega Lilli Gruber. Non un tapiro d’oro qualunque quello che il tapiroforo ha provato a consegnare al direttore del tg La7, ma una speciale versione corredata di pannolone che fa riferimento a quanto dichiarato da Gruber durante l’apertura della puntata di Otto e mezzo del 6 maggio. "Benvenuti alle 20.46 e non alle otto e mezza. E neanche a Otto e mezzo. L'incontinenza è una brutta cosa", aveva dichiarato la giornalista, provocando la reazione del collega che, nel corso della puntata del tg La7 andata in onda il 7 maggio, aveva chiesto alla rete di prendere posizione:

Ieri sera siamo andati un po' lunghi con il telegiornale. Era una giornata cruciale, importantissima: la prospettiva di pace in Medioriente, la tragedia di Casteldaccia, vicino a Palermo. In più, come ogni lunedì, c'erano i nostri sondaggi e l'appuntamento con il Data Room di Milena Gabanelli. Come ogni lunedì, siamo andati un po' lunghi, me ne scuso con i telespettatori. Un po' lunghi, come era prestabilito e concordato con chi dirige questa rete. Chi ci ha seguito, Lilli Gruber, ha avuto parole molto sgradevoli e offensive nei confronti del sottoscritto, sono qui da 14 anni e non ho mai offeso nessuno. Gradirei reciprocità e che nell'azienda non ci fosse il mutismo che accompagna la vicenda da 24 ore. Domani vedremo se c'è stato qualcosa, sennò trarrò le conclusioni e le dovute conseguenze.

Enrico Mentana rifiuta il tapiro: “C’è un optional che sarebbe più adatto ad altri”

“Non me lo merito, c'è un optional di troppo che sarebbe più adatto ad altri”, ha risposto Mentana rifiutando lo speciale tapiro proposto da Striscia, “Sarebbe difficile fare maratone tv di venti ore se fossi incontinente”.

Mentana sul passaggio al Nove rilancia con l’ipotesi di un passaggio a Canale5

“Era stringato, come sono stringato io. E va bene così: stringato è il contrario di incontinente”, ha dichiarato il direttore quando Staffelli gli ha chiesto di commentare il comunicato pubblicato questa mattina da La7 in seguito allo scontro tra Gruber e Mentana. Infine, a proposito della battuta di Fiorello legata a un suo eventuale passaggio al Nove (“più in alto di due canali”), il giornalista ha rilanciato ipotizzando un suo rientro su Canale5: “Forse il salto lo faccio di due canali più in basso e sono ca**i vostri…”.