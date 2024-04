video suggerito

Simona Ventura a Citofonare Rai2 nonostante i problemi al viso, la conduttrice di nuovo in onda Simona Ventura di nuovo in onda nonostante la paresi facciale. Sette giorni prima la conduttrice aveva annunciato a Paola Perego un periodo di riposo, ma il 21 aprile era regolarmente presente in puntata.

A cura di Andrea Parrella

Simona Ventura non ce la fa a stare lontana dalla Tv. A dimostrazione del suo rapporto con il pubblico e di una certa etica del lavoro, la conduttrice è tornata subito a Citofonare Rai2, a sette giorni di distanza da quello che sembrava l'annuncio di un periodo di riposo. Nella puntata del 21 aprile, in onda alle 10.30 su Rai2, Ventura era regolarmente presente alla conduzione del programma, al fianco di Paola Perego.

Il ritorno a Citofonare Rai2 di Simona Ventura

Sette giorni prima Ventura aveva annunciato un periodo di pausa a causa di una paresi facciale che la condizionava. Dopo aver annunciato un periodo di riposo, Simona Ventura non ha rinunciato nemmeno a una puntata della trasmissione. L'appuntamento del 21 aprile si è aperto in musica, con le due conduttrici impegnate a cantare L'amico è per accogliere il primo ospite della trasmissione, Massimo Perla, addestratore cinofilo di fama internazionale, che ha portato in studio una stella a 4 zampe direttamente dal set di Rocco Schiavone. Nessun accenno alla questione della paresi in apertura di puntata, seppure il viso appaia ancora segnato dagli effetti. Una questione sulla quale Ventura non ha voluto in alcun modo nascondersi, mostrandosi in Tv nonostante questo problema e raccontandolo al pubblico.

La puntata di Citofonare Rai2 del 21 aprile

Ospiti della puntataEnzo Paolo Turchi e Carmen Russo, coppia iconica del panorama italiano, saranno in studio con la loro figlia Maria. Un'occasione per conoscere la loro famiglia e scoprire il loro segreto per un matrimonio duraturo e felice. Enzo Paolo e Carmen, grandi amanti degli animali, racconteranno anche il loro legame speciale con i loro cani.

A seguire, ospite molto attesa sarà Gloria Guida. L'attrice, icona del cinema italiano, ripercorrerà la sua carriera e parlerà del suo grande amore, Johnny Dorelli. Un'intervista imperdibile per rivivere le emozioni di un'epoca d'oro del cinema italiano.

Come da tradizione a Citofonare Rai2, non mancheranno le esibizioni canore.