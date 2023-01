Riccardo Fogli sulla squalifica al GF Vip: “Ho sofferto molto, non ho mai detto una cosa blasfema” Riccardo Fogli ospite a Verissimo ha parlato della sua squalifica dal Grande Fratello VIP: “Sono cresciuto in chiesa, mi sono preparato due mesi per andare al GF, salta fuori che sono un bestemmiatore e non va bene questo”.

A cura di Gaia Martino

Riccardo Fogli è stato il primo ospite di Verissimo oggi, domenica 8 gennaio 2023. Il celebre cantante, reduce dalla breve avventura al Grande Fratello VIP dal quale è stato squalificato dopo meno di 24 ore dal suo ingresso per aver bestemmiato, ha raccontato delle sue vacanze estive che non sono andate come sperato. "Sono stato male, io non ho bestemmiato al Grande Fratello", le sue prime parole quasi in lacrime. Il cantante ha raccontato di essere da sempre un uomo di chiesa, per questo motivo ritiene impossibile che dalla sua bocca sia uscita una parola blasfema. "Avevo annullato tutti gli impegni, non si può chiamare il Var?".

Le parole di Riccardo Fogli sull'espulsione al GF VIP

Riccardo Fogli a Verissimo, tra le lacrime, ha raccontato di aver vissuto male la sua espulsione dal Grande Fratello VIP.

Ho sofferto molto negli ultimi giorni. Sono cresciuto in chiesa, ero chirichetto. Mia madre faceva le pulizie in chiesa, ero sempre in chiesa, quando vedo il parroco gli do una mano. Io non ho mai bestemmiato nella mia vita. Mi sono preparato due mesi per andare al Grande Fratello, salta fuori che sono un bestemmiatore e non va bene questo.

Il cantante ritiene di non aver pronunciato alcuna parola blasfema: "Sono stato male perché un'offesa così grave non la puoi prendere con leggerezza, non lo puoi permettere a nessuno. Ho accettato le regole del Grande Fratello, io mi sono fermato, pronto a chiedere scusa a chiunque abbia pensato che io abbia detto una cosa blasfema. Io non l'ho detta". La Toffanin per sdrammatizzare ha scherzato: "Io direi, lascia stare i reality, fai la musica".

"Mi sono mortificato, se mi impegno nelle cose ce la metto tutta, non si può chiamare il Var?", le ultime parole del cantante.

"Spero che mia figlia diventi suora"

A Silvia Toffanin ha raccontato dell'amore che prova per i suoi figli e per la compagna Karin Trentini. Dalla relazione con la modella 43enne è nata la figlia Michelle: "Mia figlia ha 10 oggi, le piace ballare, non cantare, anche se a scuola fa tutto. Io spero diventi suora, mi piacerebbe che fosse sempre la mia bambina. Deciderà lei". Prima ancora di conoscere Karin, il cantante ha avuto una storia ventennale con Viola Valentino dalla quale è nato il primo figlio, Alessandro: "Lui è un miracolo. Mi dissero che non potevo avere figli perché operai un'ernia 30 anni dopo dalla scoperta, correndo anche molti rischi. Poi è arrivato lui".