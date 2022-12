Chi è Karin Trentini, la giovane moglie di Riccardo Fogli dopo Viola Valentino e Patty Pravo La vita sentimentale di Riccardo Fogli ha segnato inevitabilmente anche il suo percorso professionale nel mondo della musica. Dopo il matrimonio con Viola Valentino e la storia con Patty Pravo, oggi è sposato con Karin Trentini, da cui ha avuto una figlia.

Riccardo Fogli è un personaggio molto noto nel mondo della musica e del gossip italiano. Le vicende artistiche dell'ex Pooh si sono sempre intrecciate con l'aspetto personale e spesso i due piani si sono condizionati a vicenda. Due i matrimoni per lui, almeno quattro le storie importanti. La prima nata in ambito artistico, con Viola Valentino, poi quella con Patty Pravo e ancora con l'attrice Stefania Brassi. Infine la storia più recente, quella con l'attuale moglie Karin Trentini, da cui è nata anche la figlia Michelle, mentre il primo figlio di Ricardo Fogli era nato dall'amore ventennale con Viola Valentino.

Chi è Karin Trentini, la seconda moglie di Riccardo Fogli

Karin Trentini è una modella 43enne. Nata nel 1979, ha cominciato a muovere giovanissima i primi passi nel mondo della moda. È stata la danza, però, a portarla in tv. Ballerina, ha fatto parte dei corpi di ballo di numerose trasmissioni Rai e Mediaset. Conobbe Fogli, più grande di lei di 31 anni, in occasione di un suo concerto. All’epoca Karin aveva 16 anni. Fu lei stessa a raccontare quel primo incontro:

Avevo 16 anni e i miei genitori, suoi grandi fans, mi portarono a forza a un suo concerto. Ero scocciata, non ci volevo andare, pensavo di annoiarmi. Ma appena colui che immaginavo fosse un personaggio d’altri tempi è salito sul palco mi sono subito ricreduta. Da quel momento, per anni, ho insistito perché mio padre mi accompagnasse ai suoi concerti. Finché, un giorno, ormai adulta, ho incominciato ad andarci da sola”. Fogli le ha chiesto di sposarlo nel 2010, dopo una cena e una romantica vacanza in Puglia. Dal loro legame è nata la figlia Michelle. La Trentini è un’imprenditrice: gestisce il bed and breakfast Casa Fogli e ha fondato una sua linea di cosmetici. Nel 2007 ha recitato per Leonardo Pieraccioni nel film Una moglie bellissima.

La storia di Riccardo Fogli con la prima moglie Viola Valentino

Nel 1971 Riccardo Fogli aveva sposato Viola Valentino, nome d'arte di Virginia Maria Minnetti, tra le voci italiane più note a cavallo tra anni Settanta e Ottanta, per cui scrissero autori come Gianni Bella, Alberto Camerini, Bruno Lauzi, Mario Lavezzi, Mogol, Cristiano Malgioglio, Paolo Limiti e lo stesso Riccardo Fogli. Una relazione matrimoniale che ebbe problemi sin da subito, visto che dopo un solo anno l’unione tra Viola Valentino e Riccardo Fogli venne messa alla prova dal tradimento di Fogli, che strinse una relazione extraconiugale con la collega Patty Pravo. Venuta a conoscenza del tradimento, Viola Valentino rimase molto scossa ma alla fine decise di perdonarlo e il loro matrimonio è durato altri vent’anni, con la nascita del figlio Alessandro. La relazione si è poi definitivamente interrotta nel 1992, quando Riccardo Fogli conobbe l’attrice Stefania Brassi sul set di Dov’era lei a quell’ora?.

L'amore per Patty Pravo, per lei lasciò la moglie e i Pooh

Rumorosa fu la relazione con Patty Pravo, che al tempo generò una sorta di scandalo mediatico. Non solo perché, come raccontato su, interruppe momentaneamente la storia d'amore con Viola Valentino, ma soprattutto perché fu causa diretta dell'uscita di Fogli dai Pooh, come lui stesso ha raccontato nel corso degli anni. In una recente intervista al Corriere aveva sintetizzato così la cosa: "Il nostro produttore pensava che il mio amore con Patty ci avrebbe danneggiato. Ma non sarebbe successo. Quando ho detto ai miei fratelli che non permettevo a nessun di decidere quali donne avrei dovuto frequentare e quali no, è venuto giù il mondo. Mi è costato molto ricominciare da capo, rinunciare a un patrimonio di 7 anni insieme. Ma la mia libertà era più importante, non permetto a nessuno di appiccicarmi al muro e dirmi cosa devo fare della mia vita: “Pensate alle vostre di fidanzate e non alle mie”, gli dissi. Poi decisi di andarmene via e buonanotte. In quello studio di registrazione ho lasciato successo, denaro, sicurezza, per andare in cerca della mia storia. Ma i ragazzi mi sono mancati tanto e forse, spero, anch’io sono mancato a loro".