Riccardo Fogli squalificato dal GFVip, la moglie: “Da grandi ingiustizie nascono cose meravigliose” Anche Karin Trentini, la moglie di Riccardo Fogli, ha detto la sua riguardo la squalifica del marito in seguito l’imprecazione. “Dietro grandi ingiustizie nascono cose meravigliose”, il messaggio della modella. Poi ricordando le presunte imprecazioni di Salatino e Donnamaria: “Ma come funziona lì?”.

A cura di Gaia Martino

La vicenda della squalifica di Riccardo Fogli al Grande Fratello Vip a nemmeno 24 ore dal suo ingresso continua a far discutere. La frase pronunciata è chiara, non lascerebbe spazio ad equivoci, ma a far discutere sono i diversi episodi analoghi saliti a galla, come l'accenno di bestemmia di Luca Salatino e l‘imprecazione di Edoardo Donnamaria. I Vip appena citati non hanno ricevuto in passato lo stesso trattamento del celebre artista, per questo motivo tra i telespettatori si è accesa la polemica sulle misure troppo diverse adottate dalla produzione per i vari concorrenti. Anche la moglie di Riccardo Fogli, dopo l'intervento dei Pooh, è scesa in campo in difesa del cantante, ora squalificato dal gioco.

Il commento di Karin Trentini Fogli

"Dietro grandi ingiustizie nascono cose meravigliose" ha scritto Karin Trentini, la moglie di Riccardo Fogli ieri, in seguito il comunicato che annunciava la squalifica dell'artista la cui avventura al GF Vip era appena iniziata. La modella 43enne ha inoltre condiviso tra le sue stories un commento nel quale era stata taggata nella quale si legge "E questi stanno dentro, allora mi chiedo ma come funziona lì?", facendo riferimento alla presunta imprecazione di Luca Salatino due mesi fa. Stesso discorso per l'imprecazione di Edoardo Donnamaria, "E questo perché non lo eliminate" si legge.

I Pooh: "Riccardo non ha mai bestemmiato"

Anche i Pooh hanno commentato quanto accaduto. Ieri Roby Facchinetti, amico e collega di Riccardo Fogli, ha sottolineato di non aver mai sentito l'artista bestemmiare. "Lo conosco da una vita, vi assicuro che non l'ho mai sentito bestemmiare. Escludo che lo possa aver fatto pubblicamente al GF. Caro Riccardo, sono con te", le sue parole su Instagram. A fargli eco anche Dodi Battaglia che ha ripetuto circa le stesse parole: "Conosco Riccardo dal 1968 e non l'ho mai sentito bestemmiare, credo ci sia stato un fraintendimento. Un abbraccio a mio fratello".