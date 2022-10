Luca Salatino a rischio squalifica, impreca al GF Vip avanti Charlie che lo ferma: “Ora calmati” Luca Salatino potrebbe finire nei guai al GF Vip per la bestemmia “a metà” pronunciata ieri sera: “Porco D*” ha detto non concludendo la seconda parola. È stato fermato da Charlie Gnocchi e George Ciupilan: “Non esagerare, calmati”.

A cura di Gaia Martino

Nuovi grattacapi per Alfonso Signorini e per gli autori del Grande Fratello VIP che, dopo le due presunte imprecazioni di Amaurys Perez, saranno chiamati a valutare una nuova possibile bestemmia. Questa volta nel mirino è finito Luca Salatino, uno dei concorrenti più amati dal pubblico. Durante il party nella Casa di Cinecittà ieri sera, sabato 15 settembre, l'ex tronista di Uomini e Donne era ai fornelli quando ha perso le staffe e si è lasciato andare: è stato subito ripreso da Charlie Gnocchi, "Luca, occhio che ti scappano delle cose".

La presunta bestemmia di Luca Salatino al GF VIP

Ieri sera Luca Salatino si è lasciato andare ad un momento di ira ed ha pronunciato un'imprecazione, ma a metà. Era in cucina con Charlie Gnocchi e George Ciupilan quando si è innervosito con i VIP: "Ma aspetta un attimo, ma stiamo a mangiando Porco D*" sono state le sue parole, interrotte sul finale dagli inquilini al suo fianco. "Luca, oh, occhio che ti scappano cose. Calmati dai" ha detto Charlie, "Non esagerare Lu" le parole di George.

Luca deluso dai VIP durante la festa per Wilma Goich

Ieri sera nella Casa del GF VIP i concorrenti hanno festeggiato Wilma Goich che oggi, 16 ottobre, compie 77 anni. Per Luca Salatino però la serata non è stata liscia come per gli altri, dopo essersi lamentato diverse volte in cucina sfogandosi, "Non è che posso essere sempre io, "ma quando si mangia", "ma non si mangia?" (cita le frasi dei suoi inquilini ndr), ma mica sono lo schiavo?", ha parlato con Elenoire e Antonella spiegando loro di essere molto deluso. Il VIP trascorre molto tempo in cucina per poi assistere ad una tavola spoglia di persone, ognuno pensa a sé anziché condividere il pranzo e la cena con gli inquilini. "Non ci si scambia una parola, È una questione di rispetto" ha detto prima di confessare che smetterà di pensare a cucinare per tutti.