Presunta bestemmia al GF Vip, segnalazione su Amaurys Perez. Signorini: “Valuteremo squalifica” Alfonso Signorini, nel corso della puntata del Grande Fratello Vip di giovedì 13 ottobre, ha annunciato di avere ricevuto delle segnalazioni relative a una presunta bestemmia pronunciata da un concorrente durante la diretta: “Necessaria verifica”.

A cura di Daniela Seclì

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

La puntata del Grande Fratello Vip trasmessa giovedì 13 ottobre si è conclusa con un annuncio da parte di Alfonso Signorini. Il conduttore ha fatto sapere che sono giunte, da parte degli spettatori, alcune segnalazioni circa una bestemmia che sarebbe stata pronunciata nel corso della diretta. Ha assicurato che verranno fatte le opportune verifiche e, in caso venisse appurata la veridicità dell'accaduto, verranno presi dei provvedimenti. Il concorrente che potrebbe avere bestemmiato, potrebbe essere Amaurys Perez.

Al GF Vip verifiche in corso su presunta bestemmia

Alfonso Signorini, in chiusura della puntata del Grande Fratello Vip trasmessa giovedì 13 ottobre, ha annunciato: "Vi dico che ci è stato segnalato, nel corso del live, una presunta bestemmia. Naturalmente, come sapete, le conseguenze, in caso di bestemmia sono assolutamente dure e proprio per questa ragione il fatto deve essere inconfutabile al di sopra di qualsiasi dubbio, necessita di una verifica con gli strumenti più adatti. Vi terremo aggiornati e nella prossima puntata, quella di lunedì 17 ottobre, se qualcuno ha bestemmiato uscirà immediatamente dalla casa". Signorini non ha fatto il nome del concorrente in questione, ma su Twitter si è parlato con insistenza di un episodio ben preciso.

Le segnalazioni riguarderebbero Amaurys Perez

Durante la puntata del Grande Fratello Vip, alcuni spettatori hanno segnalato la presunta bestemmia che Amaurys Perez avrebbe pronunciato nel corso della diretta. Il concorrente, nel breve video circolato su Twitter, sembra dire: "P**** M******". L'argomento, in realtà, è controverso. Per quanto quell'imprecazione possa urtare la sensibilità dei credenti, spesso non è ritenuta una bestemmia, perché la Madonna non è considerata una divinità. Va anche rimarcato, però, che Marco Predolin venne squalificato per aver pronunciato la stessa imprecazione che in queste ore viene attribuita ad Amaurys Perez. Già nei giorni scorsi Perez era finito nell'occhio del ciclone per un'altra presunta bestemmia, ecco di seguito invece il video circolato in queste ore.