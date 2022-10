Ipotesi bestemmia al GF Vip, su Twitter chiedono la squalifica per Amaurys Perez Nelle ultime ore sta circolando un video che potrebbe incastrare Amaurys Perez: il concorrente del GF Vip potrebbe aver bestemmiato, ora il pubblico su Twitter chiede la squalifica.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Scoppia il nuovo caso sul Grande Fratello VIP, questa volta nel mirino dei telespettatori è finita un'ipotesi bestemmia. Dopo il caso di Marco Bellavia pagato con la squalifica di Ginevra Lamborghini, quello di Charlie Gnocchi che nel descrivere una capigliatura ha usato termini che in passato furono puniti – "Aveva i capelli ricci, ma quel riccio da ne*ro" – gli occhi ora sono puntati su Amaurys Perez che ieri sera avrebbe pronunciato una frase che viola il regolamento. Ora su Twitter i fan del programma chiedono la squalifica.

Cosa ha detto Amaurys Perez nel video

Un mini clip che sta circolando da questa notte su Twitter mostra l'ex pallanuotista usare un modo di dire che violerebbe il regolamento del reality. Stava parlando di sua suocera quando si sarebbe lasciato scappare un "Porco *io". Mentre la prima parola è udibile, la seconda potrebbe aver tratto in inganno tutti perché non chiara. Ma su Twitter i telespettatori non hanno dubbi: ora chiedono la squalifica, "Due settimane: un ritiro forzato, una squalifica per bullismo, un eliminato per provvedimento disciplinare, un ritiro spontaneo con rissa annessa con il conduttore, una squalifica per bestemmione. Va tutto bene" ha scritto un utente.

Il caso di Charlie Gnocchi

Mentre circola il video di Amaurys Perez, i telespettatori ricordano che anche Charlie Gnocchi andrebbe punito per l'episodio capitato negli ultimi giorni quando, mentre chiacchierava con Antonino Spinalbese, si è lasciato scappare la parola "ne*ro". Nel 2020 Fausto Leali fu squalificato per lo stesso motivo, utilizzò quel termine riferendosi a Enock Barwuah. Ma a differenza del vecchio caso, Gnocchi avrebbe utilizzato la N word senza riferirsi ad una persona specifica, motivo per il quale il GF Vip potrebbe non prendere in considerazione l'ipotesi squalifica.