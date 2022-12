Anche Edoardo Donnamaria avrebbe bestemmiato: spunta il video dell’imprecazione ed è polemica Dopo la squalifica di Riccardo Fogli a nemmeno 24 ore dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip e l’accenno di bestemmia di Luca Salatino finito alla sbarra, a Fanpage.it arriva la segnalazione di una bestemmia a carico di Edoardo Donnamaria. È polemica su pesi e misure usati nei confronti dei provvedimenti.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo la squalifica di Riccardo Fogli a nemmeno 24 ore dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip e l'accenno di bestemmia di Luca Salatino finito alla sbarra, a Fanpage.it arriva la segnalazione di una bestemmia a carico di Edoardo Donnamaria. È polemica su pesi e misure usati nei confronti dei provvedimenti.

La situazione è delle più banali e casalinghe: Edoardo Donnamaria è in giardino con Antonella Fiordelisi ed Edoardo Tavassi quando viene convocato in confessionale. Dal video si sente nitidamente l'imprecazione diventata oggetto di discussione. A quanto pare, la gestione delle bestemmie nei reality è diventata una tassa fissa, vista la quantità di volte in cui si è dovuti intervenire, prevalentemente con vere e proprie squalifiche. Come accaduto a Silvano dei Cugini di Campagna, detentore di un curioso primato, quello della espulsione più rapida della storia dei reality show. Arrivato sull'Isola dei Famosi, appena toccato sabbia in Honduras, si è lasciato scappare una bestemmia in diretta ed è stato rimpatriato subito, senza nemmeno passare dal via.

Il pubblico del Grande Fratello Vip si sta riversando sui social a commentare questi video delle bestemmie che spuntano fuori come funghi e, ad una prima lettura, le domande riguardano soprattutto il diverso trattamento che pare si stia riservando per le singole situazioni. Ché alcune le si voglia ignorare del tutto o si preferisca non intavolare proprio il discorso, come accaduto di recente con un video in cui si sentiva una concorrente canticchiare Faccetta nera (pare fosse Micol Incorvaia) davanti lo specchio della zona trucco e parrucco. Inno fascista lasciato passare indisturbato, con grande disappunto dei telespettatori, che quasi ad ogni puntata hanno chiesto a gran voce una spiegazione, rimanendo di fatto inascoltati.