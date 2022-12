“Porco D…”, il GF Vip squalifica Riccardo Fogli ma non punisce la bestemmia di Luca Salatino Il Grande Fratello ha deciso di squalificare Riccardo Fogli per una espressione blasfema utilizzata nella Casa. Ma qualche tempo fa, nonostante il video finito in rete, assolse Luca Salatino per avere bestemmiato.

A cura di Stefania Rocco

Il Grande Fratello Vip ha deciso di squalificare Riccardo Fogli per l’espressione blasfema utilizzata nella Casa a poche ore dal suo ingresso. Niente di nuovo. Condivisibile o meno, la punizione ricevuta dal cantante resta in linea con quelle già comminate dalla produzione nel corso delle precedenti edizioni del reality show. Eppure, almeno nel corso di questa stagione del programma, un precedente rimasto impunito sembrerebbe esserci stato.

Il precedente con Luca Salatino

A ottobre, mesi prima dell’ingresso di Riccardo Fogli nella Casa, Luca Salatino aveva utilizzato un’espressione molto simile a quella valsa la squalifica al cantante. “Porco D…”, lo si sente dire in un video che, già all’oepoioca, aveva fatto il giro della rete. In quel caso, benché l’espressione blasfema fosse molto simile a quella usata da Fogli, la produzione del reality show decise di non intervenire. Lo dimostra il fatto che a Luca sia stato consentito di restare nella Casa senza, peraltro, nemmeno un’ammonizione.

Nemmeno Charlie Gnocchi ha pagato le frasi su Oriana Marzoli

Il GF, fino a oggi almeno, aveva perfino deciso di non punire Charlie Gnocchi per le frasi irripetibili pronunciate a proposito di Oriana Marzoli durante una conversazione con Antonino Spinalbese. Per il concorrente, solo una veloce ammonizione in diretta, ammonizione che provocò la curiosità dei Vipponi perché rimasta senza spiegazione. Ancora oggi, gli inquilini della Casa di Cinecittà non sanno perché Charlie sia stato redarguito dal conduttore Alfonso Signorini.

La squalifica di Riccardo Fogli

Riccardo Fogli, invece, è stato squalificato a meno di 24 ore dal suo ingresso nella Casa per avere utilizzato un’espressione molto simile a quella usata, mesi fa, da Salatino. Anche in quel caso il video dell’infrazione ha fatto il giro della rete ma la produzione ha deciso di intervenire e, qualche ora fa, ha comunicato al cantante la squalifica. Per il momento, Fogli non ha ancora avuto l’opportunità di commentare pubblicamente l’accaduto.