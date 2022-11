Charlie Gnocchi e i commenti su Oriana Marzoli al GFVip, Antonino e Luca Onestini: “Pervertito” Dopo essere stato richiamato dal GF Vip per le frasi spinte su Oriana Marzoli, sono arrivati anche i commenti di Antonino Spinalbese e Luca Onestini: “Vi sembro un pervertito?” ha chiesto il comico, “Sì” la risposta.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le frasi spinte di Charlie Gnocchi su Oriana Marzoli continuano a fare rumore a distanza di oltre un giorno. Sabato sera il comico è stato richiamato dalla regia del GF Vip perché le sue parole avevano superato il limite: le dichiarazioni allusive a sfondo sessuale sussurrate nell'orecchio di Antonino Spinalbese, visibilmente imbarazzato, si erano sentite forte e chiaro. Ieri l'hair stylist e Luca Onestini lo hanno ripreso: "Pervertito".

Il commento di Antonino e Luca su Charlie Gnocchi

Ieri pomeriggio Charlie Gnocchi, Antonino Spinalbese, Luca Onestini e George Ciupilan stavano chiacchierando quando è stato tirato il ballo l'episodio capitato nella serata di sabato. "Dai, ti ha richiamato anche il GF Vip, ti ha urlato. Sei un pervertito. Dopo una certa età secondo me tutti…" ha commentato l'hair stylist che conosce perfettamente la gravità delle frasi pronunciate dal comico. "Questo è pazzo" ha aggiunto Onestini, e quando Gnocchi ha chiesto incredulo: "Ma dai, vi do l'idea di essere un pervertito?", i presenti hanno risposto con un "Sì" deciso.

Le frasi su Oriana Marzoli

Charlie Gnocchi sabato sera si è lasciato andare a diversi commenti spinti su Oriana Marzoli che stanno facendo discutere su Twitter, alcuni utenti chiedono anche la squalifica per punirlo. Il comico si è avvicinato all'orecchio di Antonino Spinalbese e gli ha sussurrato: "Oriana ha voglia di fare una di quelle trom*ate…Ha voglia di lasciarsi andare, è bollita, ha la fi*a bagnata". Per le sue parole è dovuto intervenire il GF Vip, "Charlie!" ha urlato una voce dalla regia.

Sui social ora è in corso una vera e propria rivolta tra i telespettatori, sia italiani che spagnoli, infuriati per le ennesime frasi allusive a sfondo sessuale su Oriana Marzoli. Già Attilio fece discutere una volta: "Quando guardo negli occhi una ragazza come Oriana penso a una sola cosa: che lei si può fare un giretto, una schiacciatina, una bottarella".