Charlie Gnocchi richiamato dal GF Vip per le frasi spinte su Oriana Marzoli: “Vuole trom*are” Charlie Gnocchi al centro delle polemiche per alcune frasi spinte su Oriana Marzoli. Il comico pensava di non essere ascoltato quando nell’orecchio di Antonino Spinalbese si è lasciato andare a dichiarazioni forti: “Vuole trom*are, è bagnata”, il GF Vip lo ha richiamato.

A cura di Gaia Martino

Charlie Gnocchi pensava che i microfoni fossero spenti quando si è lasciato andare ad alcune frasi spinte su Oriana Marzoli con Antonino Spinalbese. Nonostante tra l'hair stylist e la modella e influencer venezuelana il flirt sia già ai titoli di coda, nella casa del GF Vip si parla ancora della notte di passione tra i due. Il comico all'orecchio del suo inquilino ha dichiarato "Vuole trom*are, ha la fi*a bagnata" prima di essere richiamato dagli autori.

I commenti di Charlie Gnocchi su Oriana Marzoli

Charlie Gnocchi all'orecchio di Antonino Spinalbese si è lasciato andare a commenti particolarmente spinti su Oriana Marzoli: "Oriana ha voglia di fare una di quelle trom*ate…ha voglia di lasciarsi andare. È bollita, ha la fi*a bagnata, è bagnata" sono state le parole del comico che hanno fatto sorridere Antonino Spinalbese e infuriare sia gli autori che il pubblico del GF Vip. Charlie Gnocchi è stato infatti richiamato dai presenti in regia come è possibile ascoltare nel video diventato virale su Twitter. A quel punto il concorrente si è preoccupato che qualcuno lo stesse ascoltando: "Ma mica i microfoni prendono sta roba? Sentono?" ha chiesto all'hair stylist che gli ha risposto con un "sì", "Eh no, ca*zo" il commento finale. I telespettatori adesso chiedono la squalifica: "Dovrebbe essere squalificato".

Le domande di Sarah a Oriana su Antonino Spinalbese

La curiosità del cast del Grande Fratello VIP sulla notte di passione tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli è troppa. Sarah Altobello due sere fa ha chiesto al volto televisivo spagnolo dettagli su quanto accaduto sotto le coperte. In pugliese ha iniziato a chiederle le misure dell'hair stylist, "È dotato? Come ce l'ha?" è stata la domanda che ha imbarazzato la Marzoli. La venezuelana ha risposto con alcuni segni, così la Altobello ha continuato ad arrossirla: "Ah sì? Non sembrava, io di solito me ne accorgo".