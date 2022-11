Gf Vip, Sara chiede a Oriana se Antonino sia “dotato”: la risposta imbarazzata dell’ex di Spinalbese Momento di forte imbarazzo nella Casa del Grande Fratello Vip per Oriana Marzoli che si ritrova a rispondere a una domanda di Sarah Altobello circa le “misure” di Antonino Spinalbese.

A cura di Stefania Rocco

Finita la storia tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli al Grande Fratello Vip, la curiosità del cast del reality intorno al rapporto tra i due si è accesa. Anche troppo nel caso di Sarah Altobello che, parlando con la venezuelana, le ha chiesto – tentando invano di non farsi capire dal pubblico a casa – quali fossero le misure di Antonino. La domanda ha imbarazzato Oriana, soprattutto quando Sarah si è lanciata in una dissertazione circa le sue abilità di “acquisizione e analisi dei dati”, una sorta di strumento di verifica preventiva che la aiuterebbe a indovinare le misure anatomiche altrui anche in assenza di contatti.

Le domande di Sarah Altobello in pugliese, così sperava di non farsi capire

Il video di Sarah Altobello che chiede a Oriana quali fossero le misure di Antonino è esilarante. Non tanto pero il contenuto, ma per il modo in cui la concorrente chiede informazioni alla coinquilina. “Non ti capisco”, dice sulle prime Oriana per poi interpretare il significato della domanda e coprirsi il viso imbarazzata. Sara, per niente intimorita, prova anche a confutare le scarne dichiarazioni fornite da Marzoli che appare ancora più imbarazzata.

Perché è finita tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese

Oriana e Antonino si sono allontanati dopo qualche settimana di passione per volere di Spinalbese. All’ex compagno di Belén Rodriguez non era piaciuta un’affermazione della coinquilina a proposito di sua figlia Luna Marì. Mentre Antonino si lamentava del fatto che la sua bambina gli mancasse, Oriana ha risposto: “Anche a me manca il mio cane”. Una frase che Spinalbese ha trovato insopportabile e che lo ha spinto ad allontanarsi da Oriana, peraltro con una frase discutibile. A nulla sono valse le giustificazioni della donna e i suoi tentativi di scusarsi: Spinalbese è rimasto fermo sulla sua posizione e ha chiarito di non volere proseguire nel conoscerla meglio perché certo che, una volta che entrambi saranno tornati alla loro vita reale, Oriana non avrà spazio nella sua quotidianità.