Oriana Marzoli furiosa con Antonino, ma sotto le coperte scoppia la passione: la regia censura Al Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese hanno avuto una lite. Quando è arrivato il momento di mettersi sotto le coperte, però, tutti i dissapori sono stati appianati ed è scoppiata la passione.

Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli hanno avuto una lite nella casa del Grande Fratello Vip. La concorrente si è infastidita, dopo avere notato che l'uomo non l'ha difesa durante il battibecco con Edoardo Tavassi. A fomentarla, Antonella Fiordelisi che a più riprese le ha fatto notare che Antonino ha dimostrato di "non essere un vero uomo". A questo, si è aggiunto il fatto che Antonino abbia deciso di rimanere per un po' a chiacchierare con Giale De Donà prima di raggiungere Oriana a letto. Lo scontro, tuttavia, non è bastato a tenere lontani i due inquilini della casa, che si sono concessi un'altra notte di effusioni.

La lite tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese

Oriana Marzoli ha rimproverato Antonino Spinalbese di non esserle stato vicino mentre litigava con Edoardo Tavassi. Inoltre, non si è avvicinato a lei, neanche quando è scoppiata a piangere. Spinalbese ha spiegato che durante lo scontro tra lei e Tavassi non c'era e comunque non reputava le motivazioni così serie da spingerlo a difenderla. In una situazione più grave, lo avrebbe fatto senza pensarci. Dopo qualche ora, i due hanno chiarito almeno su questo punto. I problemi sono sorti quando è arrivato il momento di andare a letto. Antonino, infatti, si è intrattenuto con Giaele, mentre Oriana lo aspettava in stanza. Quando finalmente l'ha raggiunta, era furiosa:

Questa è la cosa che mi dà più fastidio. Hai capito? Hai capito? Forse non lo capisci bene. Te l'ho spiegato ieri. Non mi piace quando mi lasci parlare da sola, lo sai che mi innervosisco. Quando finisco te ne puoi andare.

Un'altra notte di passione tra Antonino e Oriana

Anche stavolta, i due non ci hanno messo troppo a fare pace. Sotto le coperte, si sono concessi effusioni bollenti, come già era successo la scorsa notte. Come dimostra un video pubblicato su Twitter, i rumori che si sentono sono inequivocabili. Stavolta, però, dopo appena un minuto la regia ha deciso di censurare. Nella puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 21 novembre, di certo Alfonso Signorini concederà ampio spazio a questa relazione e alla distanza che Giaele De Donà ha preso da Antonino.