Notte di passione tra Antonino e Oriana al GF Vip, il video con baci e sospiri sotto le coperte

A cura di Elisabetta Murina

Notte di passione nella casa del Grande Fratello Vip tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. Dopo il bacio della buonanotte che si sono scambiati qualche giorno fa, i due coinquilini hanno trascorso la notte insieme sotto le coperte. Forse anche questa volta l'hair stylist e l'influencer venezuelana pensavano di non essere visti dalle attente telecamere del reality, ma ovviamente così non è stato.

Antonino e Oriana sotto le coperte insieme

Come mostrano le immagini delle telecamere, i due concorrenti hanno trascorso, inaspettatamente, la notte insieme sotto le coperte. Non si sa con certezza cosa sia accaduto, dal momento che nessuna parte del loro corpo era visibile, ma i movimenti del piumone fanno pensare che il loro rapporto abbia decisamente raggiunto un gradino in più. Rumori di baci appassionati, continui, e anche di sospiri, che lasciano intendere che abbiano raggiunto un certo livello di intimità, dopo il timido bacio che si erano scambiati qualche giorno fa prima di andare a dormire. Che sia l'inizio di un nuovo flirt nella casa?

Il rapporto tra Antonino e Oriana e il bacio della buonanotte

Fin dal suo ingresso nella Casa, Oriana non ha nascosto un certo interesse nei confronti di Antonino, che però si era già avvicinato (in amicizia) a Giaele De Donà. Eppure, prima di andare a dormire, l'hair stylist si è avvicinato all'influencer venezuelana per darle un timido bacio sulla bocca dicendo: "Così si dà la buonanotte". Lei poi si è avvicinata di nuovo per baciarlo, prima di andare via cacciata da Luciano. Questa loro vicinanza ha infastidito parecchio Gaiele, che si è sentita messa da parte e sostituita: "A lui ci tengo, non sono gelosa di lui e Oriana, sono gelosa del nostro rapporto. Mi metti da parte, non mi dai più il buongiorno: per lui sono tutte uguali, io do valore ai rapporti umani".