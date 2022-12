I Pooh difendono Riccardo Fogli: “Mai sentito bestemmiare, è stato frainteso” Dodi Battaglia e Roby Facchinetti scendono in campo in difesa di Fogli, squalificato dal GF Vip dopo una presunta bestemmia.

A cura di Andrea Parrella

La vicenda della squalifica di Riccardo Fogli al Grande Fratello Vip in seguito a un'imprecazione continua a far discutere. Il cantante, entrato da poche ore nella casa più spiata d'Italia, è stato espulso in seguito a una presunta bestemmia pronunciata in casa, sulla quale ci sono molti dubi interpretativi.

Le parole di Facchinetti e Dodi Battaglia

A scendere in campo in difesa di Fogli sono stati i suoi colleghi dei Pooh, in particolare Roby Facchinetti e Dodi Battaglia. "Ho appena saputo che il fratellone Riccardo è stato estromesso dal “Grande fratello”, perché ha bestemmiato – scrive Facchinetti sui social – Conosco Riccardo da una vita, e vi assicuro che non l’ho mai, e ripeto mai, sentito bestemmiare. Escludo che lo possa avere fatto pubblicamente oggi al Grande fratello. Caro Riccardo sono con te!". Gli fa eco Dodi Battaglia, che ripete sostanzialmente lo stesso concetto: "Conosco Riccardo dal 1968 e non l’ho mai dico mai sentito bestemmiare. Credo che ci sia stato un fraintendimento. Un abbraccio al fratello Riccardo".

Cosa ha detto Riccardo Fogli e perché è stato squalificato

La frase, in effetti, è particolarmente chiara e non lascia spazio ad equivoci e già da qualche ora si temeva il rischio squalifica. Si sente infatti la new entry, intento a parlare con i suoi nuovi coinquilini, dire "P***a Madonna". Un ‘affermazione che ad alcuni concorrenti, in anni addietro, è costata la partecipazione al reality e che, anche quest'anno, causerà l'uscita di qualcuno dalla casa più spiata d'Italia.

Il "record" di Fogli

Tempi record per Riccardo Fogli che, dopo un'ingresso a dir poco esilarante nella puntata di lunedì 12 dicembre, si trova a dover dichiarare già chiusa la sua esperienza a Cinecittà, dal momento che davanti ad una bestemmia da sempre la redazione del reality è stata fin troppo intransigente, senza lasciare spazio a possibili redenzioni. Nel comunicato ufficiale diffuso da Mediaset si legge: