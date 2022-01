Quarto Grado, la conduzione da casa di Nuzzi e Viero conquista 1 milione di italiani Quarto Grado ieri sera ha conquistato 1.101.000 spettatori e il 6.01% di share segnando un dato mai visto prima d’ora: Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero sono andati in onda dalle loro rispettive case.

A cura di Gaia Martino

Ieri sera, venerdì 14 gennaio, è andata in onda la puntata di Quarto Grado nonostante i due conduttori, Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero fossero risultati positivi al Covid. La puntata ha regalato ugualmente approfondimenti giornalistici su gialli irrisolti della cronaca conquistando oltre 1 milione di telespettatori e il 6.01% di share. Il risultato è risultato ancora più straordinario perché arrivato, per la prima volta, con la conduzione da remoto.

Quarto Grado va in onda per la prima volta da remoto

Ieri sera la puntata di Quarto Grado, la prima dopo le pause natalizie, ha segnato qualcosa che non si era mai vista prima d'ora in tv. Il collegamento di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero dalle loro rispettive case ha tenuto incollati milioni di telespettatori di Rete 4. Il conduttore ha salutato così il suo pubblico in apertura:

"Sia io che Alessandra siamo positivi al Covid. Per fortuna abbiamo fatto la terza dose, non abbiamo avuto ripercussioni pesanti e volevamo essere con voi anche se siamo a casa. Io sono in collegamento dal mio terrazzo, i miei operatori sono distanti da me ospitati gentilmente dal vicino".

La collega ha aggiunto che, anche lei positiva asintomatica, è in isolamento e si è collegata con lo studio via Skype. I due conduttori hanno diretto la serata seppur da remoto in maniera impeccabile, approfondendo i vari servizi di cronaca tra cui quello sul cadavere di Liliana Resinovich, a Trieste, e la vicenda di Roberta Ragusa.

I programmi tv al tempo del Covid

Enrico Brignano

I protagonisti di Quarto Grado non sono gli unici volti televisivi a combattere contro il Covid. Lo scorso giovedì anche Enrico Brignano, comico e conduttore di Un'Ora Sola Vi Vorrei, è stato costretto all'auto isolamento ed è andato in onda direttamente da casa sua. Una puntata in smart working anche per Jessica Morlacchi che a causa di un contatto con un positivo al virus ha presenziato come ospite fissa di Oggi è un altro giorno seduta su un trono in posizione periferica.