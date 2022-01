Il film di Pio e Amedeo conquista il box office: già incassato un milione di euro Il nuovo film di Pio e Amedeo è stabilmente in prima posizione a due giorni dall’uscita. Resiste anche Spider-Man: No Way Home, ancora al secondo posto.

Il debutto del nuovo film di Pio e Amedeo a Capodanno ha spinto gli spettatori a sfidare la variante Omicron e le restrizioni (al cinema solo con Greenpass rafforzato e con obbligo di mascherina ffp2). Il risultato è che "Belli Ciao" – qui l'intervista a Fanpage.it di Pio e Amedeo – è stabilmente in prima posizione. Il film diretto da Gennaro Nunziante, dopo tre giorni in sala, ha incassato già 998.942 euro. Il milione è a un passo.

La classifica dei film più visti

Questa è la classifica dei film più visti nella giornata del 2 gennaio 2022: "Belli Ciao" primo con un parziale di 500 mila euro che va a sommarsi complessivamente con un totale di 998.942 euro nei primi due giorni di programmazione. Il secondo film più visto è stato "Spider-Man: No Way Home" con 490 mila euro e un complessivo dal giorno d'uscita di 20 milioni di euro, circa. "Me contro Te Il film – Persi nel tempo" realizza 460 mila euro per un complessivo di 865 mila euro. Dal primo gennaio c'è anche Matrix Resurrections al cinema: 360 mila euro, incassati ieri; 775 mila euro, incassati in due giorni. È ancora in sala "House of Gucci": incassi ieri a 182 mila euro, complessivi 4 milioni di euro. Sesto posto per "Sing 2 – Sempre più forte" con 140 mila euro e 1.5 milioni di euro complessivi. Al settimo posto, Diabolik: 113 mila euro incassati per 2.2 milioni di euro complessivi (il film è uscito il 16 dicembre 2021). "7 donne e un mistero" è all'ottavo posto: 95 mila euro incassati ieri; 717 mila euro complessivi. "La Befana vien di notte II – Le origini" ha incassato 208 mila euro da quando è uscito. Decimo posto per "Chi ha incastrato Babbo Natale?": 62 mila euro incassati ieri, quasi 2 milioni di euro complessivi.

Il successo del film di Pio e Amedeo

Il successo di "Belli Ciao" ha portato la produzione a congratularsi con la coppia di comici per l'operato svolto. Lorenzo Mieli per Fremantle ha sottolineato l'importanza di vedere un film italiano in vetta al botteghino: "Spero che vedere un film italiano in cima al botteghino il primo giorno del 2022 sia di buon auspicio per tutta la nostra comunità e il nostro mercato. Sono quindi particolarmente felice per il risultato ottenuto da Belli ciao nel suo primo giorno di programmazione e ringrazio Gennaro Nunziante, Pio e Amedeo per averci regalato una commedia divertente e intelligente. Sono inoltre grato a Vision per aver creduto in questo film sin dal primo giorno".

La trama di Belli Ciao

Pio e Amedeo sono due amici inseparabili, o almeno lo sono stati fino al giorno della maturità, quando scatta anche per loro, inesorabile, il fatidico dilemma che attanaglia i giovani del Sud: mollare tutto in cerca di un futuro migliore o restare a casa e provare a costruire quel domani possibile? Pio decide di partire per la Milano da bere, Amedeo sceglie invece di restare convinto che anche al Sud si possa progettare un futuro.