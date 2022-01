Jessica Morlacchi “isolata” a Oggi è un altro giorno, in studio dopo un contatto con un positivo L’ospite fissa di Oggi è un altro giorno ha raccontato la sua disavventura, quando ha scoperto che il compagno è risultato positivo. Nel rispetto delle regole, ha potuto presenziare ugualmente.

A cura di Andrea Parrella

Imprevisto a Oggi è un altro giorno per Jessica Morlacchi. Gli spettatori del programma condotto da Serena Bortone avranno notato che nella puntata del 12 gennaio l'opinionista del programma non era seduta, come ormai ogni giorno, sui divanetti al centro dello studio, bensì su un trono in posizione periferica. Quando Jessica Morlacchi è stata inquadrata per la prima volta, indossava una mascherina ed era vestita con abiti "civili", in quanto costretta a una condizione di isolamento per via di un contatto con un positivo. Serena Bortone l'ha presentata sorridendo, accompagnata dal classico spirito familiare che contraddistingue il programma del primo pomeriggio di Rai1: "Rido anche se non ci sarebbe niente da ridere, ma ormai è la nostra vita".

Quindi Morlacchi ha spiegato quanto accaduto: "Questo è quello che succede quando il tuo fidanzato ti telefona e ti dice che è positivo. Ho fatto tre dosi di vacino, la terza il 4 gennaio, sono corsa con i bigodini in testa a fare il tampone rapido ed è negativo". Nessun caso di positività, dunque, ma solo un contatto a rischio e, come Serena Bortone ha sottolineato, la normativa attuale prevede che si debba fare il tampone dopo 5 giorni se si è sintomatici. "Tu hai sintomi?", ha chiesto la conduttrice a Morlacchi, che ha risposto: "Io niente, io sto tanto bene, il mio fidanzato sta meglio di me da sempre. Però ci comportiamo da bravissime persone, seguiamo tutte le norme".

Da qui la scelta di averla comunque in trasmissione, cogliendo l'occasione per scherzarci su: "Non volevamo farti sentire sola", ha detto Bortone, "quindi le abbiamo detto di venire e stare a debita distanza". E Jessica Morlacchi ha aggiunto con un certo sarcasmo: "Sono felicissima di stare con voi. Guardatemi come fossi un animale in gabbia, tipo allo zoo".