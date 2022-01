Perché Enrico Brignano condurrà Un’Ora Sola Vi Vorrei da casa La puntata di martedì 11 gennaio dello show di Enrico Brignano, Un’Ora Sola Vi Vorrei, andrà in onda in prima serata su Rai2, alle 21.20, con una formula ibrida: il conduttore trasmetterà da casa.

A cura di Gaia Martino

La prossima puntata dello show di Enrico Brignano, Un'Ora Sola Vi Vorrei, andrà in onda martedì 11 gennaio su Rai Due in una modalità inedita. Il celebre comico condurrà il suo programma in smart working causa Covid: si collegherà da casa per intrattenere il suo pubblico con intermezzi sull'attualità e sul costume, lanciando come di consueto monologhi apprezzati che fanno sorridere e riflettere. Non mancheranno i duetti con gli attori Alessandro Betti, che in questo caso si calerà nei panni di un negazionista, e Marta Zoboli, che interpreterà la Mamma dell’Anno. Imperdibile ormai la tradizionale chiusura dello show nel lettone di casa Brignano insieme alla compagna, sua futura sposa, Flora Canto.

Enrico Brignano in isolamento

La puntata di martedì 11 gennaio dello show di Enrico Brignano sarà trasmessa in prima serata su Rai 2, alle 21.20, con una formula ibrida. Il comico e conduttore romano sarà in onda con il suo Un'Ora Sola Vi Vorrei a partire dalle ore 21.20 direttamente da casa sua. Sarà una puntata Home Made Edition per Enrico Brignano costretto a tale decisione per ragioni legate alle regole di isolamento Covid-19.

Enrico Brignano

Sarà una serata ricca di intrattenimento e risate per i telespettatori di Rai Due che dopo Un'Ora Sola Vi Vorrei potranno seguire sullo stesso canale il nuovo show di Stefano De Martino, Bar Stella.

Enrico Brignano e Flora Canto, coppia al lavoro e nella vita

I due protagonisti del finale di Un'Ora Sola Vi Vorrei vivono, nella vita reale, un amore a cinque stelle. Il conduttore, attore e comico romano ha conquistato la sua dolce metà a suon di frutta e verdura, essendo lui figlio di fruttivendoli. Tra loro è scoppiato l'amore e dopo la nascita dei loro due figli, presto si giureranno amore eterno: lo scorso settembre, dopo lo spettacolo all'Arena di Verona, Enrico Brignano si è inginocchiato per chiedere la mano alla sua Flora Canto. Il pubblico da casa adora i loro sketch finali nello show di Rai Due e martedì 11 gennaio, in prima serata, potrà seguire la coppia dal lettone ‘reale' di casa Brignano.