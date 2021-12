GFVip, il Natale di Katia Ricciarelli: “Il più brutto della mia vita, mi sono sentita sola” La cantante racconta il suo Natale nella casa, trascorso tra pensieri e malinconie. “Mi sono sentita sola, ho dedicato la mia vita al lavoro e mi sento di aver sbagliato tutto”. Durante le feste si era chiusa in lacrime in preda ad una crisi, trovando il sostegno di Manila.

Katia Ricciarelli racconta il suo Natale nella casa del Grande Fratello Vip. Un giorno doloroso, per la cantante, che ha vissuto momento di malinconia, pensieri e rimpianti. Vedere la gioia degli altri concorrenti, vicini anche a distanza con le loro famiglie, l'ha fatta sentire ancora più sola, facendola precipitare in un vortice di tristezza dalla quale è riemersa grazie al supporto di Manila Nazzaro, che si è rivelata un'amica fedele.

La solitudine di Katia Ricciarelli

Il Grande Fratello Vip ha imparato a conoscere un lato più fragile di Katia Ricciarelli, al di là della cantante che ha alle spalle una carriera brillante. Sin dalle prime settimane, la concorrente si è aperta raccontando la sua solitudine, il dispiacere per aver rinunciato ad una famiglia nella sua vita, per lasciare spazio alla musica, prima alla televisione poi. Il Natale la riporta a quei pensieri: "Ho trascurato la mia vita privata", ha spiegato in confessionale il 25 dicembre. "È stato il più brutto Natale della mia vita. Vedere la gioia dei parenti, mi ha fatto sentire sola. Non volevo rovinare la loro gioia, ma ho avito una forte crisi e mi sono chiusa in camera", ha raccontato. "Che brutta giornata, piena di malinconie, pensieri, rimpianti. Pensavo di aver fatto bene a dedicare tutta la mia vita al lavoro".

Il rapporto di Katia Ricciarelli con la sorella

Nonostante l'assenza di una famiglia tutta sua, la cantante è molto legata alla madre Molara e a sua sorella, con la quale ha un rapporto speciale. "Non ho mai passato un Natale senza mia madre", spiega in puntata a Signorini. La sorella, della quale non ha mai parlato troppo apertamente, starebbe perdendo lentamente la memoria e, come ha raccontato la cantante, fatica a riconoscere anche gli affetti più cari. "Mia sorella non riconosce più nemmeno il marito a volte", racconta. "Quando vado da lei le ballo il ‘rock and roll', quello che ballava sempre con suo marito, la musica le è rimasta in testa. Ha un potere incredibile".