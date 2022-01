Enrico Mentana: “Ho avuto il Covid, stasera torno a condurre il Tg” Enrico Mentana è guarito dal Covid e stasera torna in conduzione al Tg di La7 per l’edizione delle 20. La notizia della positività degli scorsi giorni è stata annunciata solo ora “per rispetto di chi ha avuto un’esperienza più dolorosa della mia”.

A cura di Giulia Turco

Enrico Mentana ha avuto il Covid. Il direttore del Tg di La7 ha fatto sapere tramite i suoi profili social di essersi assentato per dieci giorni alla conduzione perché era risultato positivo. In data 20 gennaio Mentana ha fatto sapere di essere guarito e di sentirsi fortunato ad averlo contratto in forma lieve, dopo tre dosi di vaccino. Il direttore tornerà in diretta alle redini del Tg a partire da questa sera, con il notiziario delle 20. Giusto in tempo per avviare la sua tradizionale maratona, che dal 24 gennaio seguirà l'elezione del Presidente della Repubblica.

Come sta Enrico Mentana guarito dal Covid

Il direttore ha spiegato di non aver comunicato prima la notizia della sua positività anche per rispetto di chi ha contratto il virus il forma più grave. Si pensi agli italiani che hanno affollato le terapie intensive, dei quali il giornalista ha raccontato giorno per giorno negli ultimi due anni di pandemia. Mentana si reputa fortunato perché sta bene ed è guarito relativamente in fretta, dopo circa 10 giorni di isolamento. "Oggi torno al Tg, dopo dieci giorni. Dopo averne parlato per due anni, anche top come milioni di altri italiani ho incontrato il Covid", spiega in un post su Instagram. "Ne parlo solo a d’isolamento finito perché una malattia è sempre un fatto privato, ma soprattutto per rispetto a tutti quelli per i quali è stata un’esperienza più dolorosa. Ho presente la fortuna di averlo contratto solo ora, in questa forma meno pericoloso, e con lo scudo di tre dosi di vaccino. Ci vediamo stasera".

Era stato il primo conduttore in onda con La mascherina

Nel pieno della pandemia aveva fatto discutere load scelta di Enrico Mentana di andare in onda al TG indossando una mascherina chirurgica. La scelta, risalente ad ottobre 2020 dunque qualche mese prima dell’inizio della campagna vaccinale, era dovuta alla presenza di Lucia Azzolina in studio con lui per un’intervista. Il direttore, raggiunto dal Corriere della sera, aveva spiegato che la postazione della Ministra era particolarmente vicina alla sua, dunque il distanziamento non era garantito.