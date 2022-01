Perché Biagio D’Anelli non sarà in studio al GF Vip stasera: “Sono positivo al Covid” Biagio D’Anelli è risultato positivo al Covid: l’ex concorrente del GF Vip per questo motivo non sarà in puntata stasera, ospite in studio. Su Instagram ha aggiornato i fan: “Ho la febbre alta”

Biagio D'Anelli dopo la sua avventura al Grande Fratello Vip ha contratto il Covid. L'ex gieffino nelle ultime ore ha fatto sapere attraverso le Instagram story di essere risultato positivo al tampone: i sintomi sono lievi ma la febbre alta non gli dà tregua. Questa sera dunque sarà assente alla puntata in diretta del reality di Alfonso Signorini.

Biagio D'Anelli annuncia la positività al Covid

Con diverse IG story Biagio D'Anelli reduce dalla sua avventura nella Casa del Grande Fratello Vip che gli ha regalato anche l'amore, quello di Miriana Trevisan, è positivo al Covid. Nelle ultime ore ha aggiornato i suoi fan sulle sue condizioni di salute:

Ho fatto il tampone e sono positivo. Questo virus di me**a ha colpito anche me, menomale che sono vaccinato, i sintomi sono lievi. Ma sto passando i guai perché ho 38 e mezzo di febbre e non passa nonostante la tachipirina.

Per fortuna – aggiunge – è vaccinato e per questo motivo, oltre la febbre, non ha altri sintomi. "Se non mi fossi vaccinato avrei passato le pene dell'inferno" ha continuato, invitando tutti a vaccinarsi. Per ora non gli resta che isolarsi in casa, in quarantena, ed attendere che il virus vada via. "Sarò barricato a casa sperando di negativizzarmi presto. E' stato un fulmine a ciel sereno, oggi va così. Forza e coraggio" ha concluso.

Il percorso di Biagio D'Anelli al Grande Fratello Vip

Nella Casa di Cinecittà ha conosciuto Miriana Trevisan che ha sconvolto i suoi piani sentimentali. Biagio D'Anelli era fidanzato con Silvana Curcio ma l'attrazione con l'ex di Non è la Rai è stata più forte della sua relazione. Da quando è stato eliminato dal televoto, ha spesso aggiornato il suo profilo Instagram con fotografie che lo ritraggono insieme alla sua ex inquilina. L'ultimo due giorni fa, quando la concorrente è stata travolta dalle critiche per lo scontro con Katia Ricciarelli: "Se c’è una cosa che non sopporto proprio è vedere Miriana così. In questo momento vorrei solo poterle stare accanto, anche solo un minuto. Altro che quarantena. Come dissi, ne farei 800 di quarantene. Non riesco a comprendere questo accanimento nei suoi confronti. Per quanto riguarda invece chi sostiene, ancora, come Katia: “tanto per lei è un numero”, credo sarebbe necessario tacere. Non ha senso parlare se parlando non si fa altro che sbagliare. Io sono qui" ha scritto.