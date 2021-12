Biagio D’Anelli incantato da Miriana Trevisan al GFVip: “L’attrazione era fortissima” Biagio D’Anelli è ormai fuori dalla casa del Grande Fratello Vip e intervistato nello spazio social di CasaChi, ha rivelato di provare una forte attrazione per Miriana Trevisan, ma di dover chiarire con la sua ex Silvana Curcio.

A cura di Ilaria Costabile

L'avventura di Biagio D'Anelli al Grande Fratello Vip si è ormai conclusa e, infatti, l'opinionista è tornato alla sua solita routine con un bagaglio d'esperienza decisamente più carico di qualche settimana fa, ma soprattutto con una conoscenza, quella di Miriana Trevisan, che potrebbe aver sconvolto i suoi piani sentimentali. L'ex gieffino ha parlato in una diretta su CasaChi, del suo percorso nel reality show di Canale 5, ma soprattutto di come si comporterà nei confronti di Silvana Curcio, la sua ex fidanzata e poi, di quello che è nato sotto i riflettori tra lui e la showgirl napoletana.

Biagio D'Anelli e il possibile incontro con Silvana Curcio

Quello che succede al Grande Fratello Vip il più delle volte supera le aspettative di coloro che vi prendono parte, e senza dubbio Biagio D'Anelli non si aspettava di incontrare una donna che in poco tempo riuscisse a fargli mettere in discussione quello che aveva lasciato fuori le mura di Cinecittà. La sua esperienza, seppur durata meno del previsto, non si può dire che non sia stata intensa, come spiega lui stesso rispondendo alle domande dei giornalisti che intervengono nella diretta del format della testata:

Se ho sentito Silvana Curcio? Ho guardato la telecamera perché sapevo che mi avrebbe visto, come se stessi parlando direttamente con lei. Ho avuto quella reazione perché ero stufo di essere attaccato dal nulla… Miriana mi ha incantato notte dopo notte. Da lì è iniziata questa simpatia e mi è iniziata a piacere. Poi ho avuto un periodo di crisi perché pensavo a fuori. Dal nulla ha iniziato ad essere gelosa e questo atteggiamento mi ha fatto arrabbiare. Silvana la incontrerò perché affronterò le cose. Sono indeciso se dopodomani andrò in Germania per guardarla negli occhi. L’attrazione con Miriana era fortissima… A Silvana ho mandato un messaggio e mi ha risposto oggi pomeriggio invitandomi a confrontarmi con lei e ci sto pensando. Non starò lì 24 ore a seguire Miriana, percepirò se lei prova realmente un sentimento. Percepirò se lei c’è.

Il rapporto con Miriana Trevisan

Con Miriana Trevisan, intanto, non erano mancate dichiarazioni accorate e coinvolgenti in cui si parlava di incontrarsi anche dopo il reality e continuare la loro conoscenza lontano dai riflettori. Intanto la showgirl ha dovuto reagire a questo addio improvviso, dopo essersi lasciata andare e travolgere dal turbine della passione. Lei, una volta che Biagio ha abbandonato la casa, ha rivelato che lui le avrebbe detto di essersi innamorato: "Anche io lo amo" ha poi dichiarato. D'altro canto lui ha continuato anche una vota eliminato a pubblicare foto e video di loro due insieme sul suo profilo Instagram.