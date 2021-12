Silvana Curcio, fidanzata di Biagio D’Anelli: “Chiariremo fuori dal GF Vip, non andrò in tv”

Biagio D'Anelli nella Casa del Grande Fratello VIP si è avvicinato particolarmente a Miriana Trevisan nonostante fuori abbia una fidanzata. In seguito le tenerezze scambiate tra i due concorrenti della Casa più spiata d'Italia sono circolate voci secondo le quali Silvana Curcio, la compagna dell'esperto di gossip, avrebbe deciso di mettere un punto alla loro storia dopo quanto assistito. Pochi minuti fa la donna ha rotto il silenzio confermando di non avere mai rilasciato dichiarazioni: avrà un confronto con il compagno quando uscirà dalla Casa di Cinecittà.

La fidanzata di Biagio D'Anelli con una Instagram story mette a tacere le voci di gossip rincorse nelle ultime ore. Silvana Curcio ha chiarito di non aver rilasciato alcuna dichiarazione in merito la sua storia con il concorrente del GF Vip:

Io non ho rilasciato nessun tipo di dichiarazione e non ho intenzione di farlo. Ritengo che i social e la tv non siano il luogo adatto per parlare di certi argomenti. Avrò modo di chiarire al di fuori dei riflettori.

Intanto Biagio D'Anelli nella Casa del Grande Fratello VIP si è sfogato con Sophie confessando di provare delle emozioni con la sua inquilina Miriana Trevisan, nonostante sia fidanzato.

Non mi posso permettere di fare il playboy, è una situazione che sto scardinando con tatto proprio perché le voglio bene. Sono fidanzato ma provo delle emozioni per lei e quindi mi sto esponendo. La cosa fuori finirà, il punto è che io me la prenderò per me. Non l'ho baciata perché lei cade nel giudizio, fa parte di lei.