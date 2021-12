GFVip, baci tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan: “Se mi guardi con quegli occhi mi disoccupi” Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli si scambiano alcuni baci a stampo davanti a tutti. Ormai la loro simpatia reciproca è diventata a tutti gli effetti un flirt e i due non riescono a stare lontani.

A cura di Ilaria Costabile

Nella casa del Grande Fratello Vip non mancano le novità e con il passare delle settimane certi rapporti sembra si stiano intensificando, come quello tra Biagio D'Anelli e Miriana Trevisan. Tra i due il feeling è stato immediato e tra una battuta e l'altra l'opinionista e la showgirl non riescono a stare lontani, tanto che finiscono per scambiarsi tenerezze senza curarsi dei loro coinquilini, sbaciucchiandosi come due innamorati al centro della casa.

I baci di Biagio e Miriana

Nicola Pisu sembra ormai un lontano ricordo, infatti la gieffina si è lasciata completamente andare alla conoscenza dell'opinionista di Canale 5, tanto che i due trascorrono parecchio tempo insieme e non sono mancati già i primi avvicinamenti pericolosi. D'Anelli, a sua detta, sarebbe fidanzato, ma a quanto pare non disdegna la compagnia della ex ragazza di Non è la Rai, tanto è vero che a questo proposito è proprio lui che tra un bacio a stampo e l'altro sul divano della casa più spiata d'Italia, dice: "Se mi guardi con quegli occhi mi disoccupi", e lei risponde: "I miei occhi sono questi, comunque bella questa battuta, simpatica". I due si erano già scambiati qualche bacio e la Trevisan aveva subito sottolineato la cosa: "Ah quindi mi dai un bacio così e non di nascosto, lo fai perché sei onesto" e lui di contro: "Ma se questo lo chiami bacio, allora io sono un campione del mondo. Non può essere un bacio perché tu sei rimasta ferma e i baci si danno in due".

L'attrazione di Miriana Trevisan

Insomma, dei veri e propri momenti di tenerezza e gioco tra i due gieffini che, quindi, continuano questo loro stuzzicarsi a vicenda. Niente a che vedere con Nicola Pisu, con il quale la showgirl avrebbe ribadito che vi era solo un'attrazione fisica. Con D'Anelli la situazione è diversa e scherzando non ha esitato a farlo presente al diretto interessato, non nascondendogli un certo trasporto mentale. Con il passare delle puntate, quindi, questa simpatia sta prendendo la piega di un vero e proprio flirt e non è detto che i due protagonisti siano in grado, o vogliano, fermarsi.