Miriana contro Biagio: “Soleil andava dietro uno sposato”, lui: “Anche io sono fidanzato” Biagio e Miriana al GF Vip hanno discusso riguardo la questione Alex-Soleil: l’opinionista ha fatto ragionare la showgirl, giustificando Soleil e ricordandole che anche lui è fidanzato.

A cura di Gaia Martino

Nella Casa del Grande Fratello VIP la questione tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran ha fatto chiacchierare tutti gli amanti del reality e del gossip, ed anche gli inquilini della Casa. Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli, protagonisti di un ‘amicizia speciale', mentre erano in lavanderia si sono imbattuti in un botta e risposta che ha attirato l'attenzione. Oggetto del discorso proprio la vicenda che ha coinvolto i loro compagni d'avventura, ora separati dalla squalifica dell'attore. L'ex di Non è la Rai sostiene che l'italo americana non sia stata corretta ad avvicinarsi così tanto ad un uomo sposato. Il suo pensiero ha fatto scoppiare un piccolo battibecco.

Biagio D'Anelli difende Soleil Sorge

La questione Alex-Soleil ha scosso gli animi nella Casa del GF Vip ed ha scatenato una piccola incomprensione tra Miriana e Biagio che si trovano su due punti di vista differenti. La VIP va contro l'italo americana, sostenendo che l'influencer non sia stata corretta con l'uomo sposato. "Lei è libera, può fare quello che vuole" ha replicato subito l’opinionista che, al contrario, pensa che Soleil abbia agito nel modo giusto. "Anche io che sono single ma rispetto un uomo sposato" ha detto subito Miriana, facendo alterare il suo inquilino.

"Anche io sono fidanzato"

Biagio D'Anelli durante il confronto con la sua inquilina ha provato a farle capire che, seguendo il suo ragionamento – avendo una persona fuori – non avrebbero dovuto avvicinarsi.

Ma se l'uomo sposato inizia a piacerti e l'uomo sposato se ne sbatte della moglie, di che stiamo parlando? Miriana anche io sono fidanzato però non ce la faccio a non abbracciarti la mattina, quindi? Non ti abbraccio più?

"Non sei sposato, non hai un progetto" è stata la replica della concorrente, visibilmente intimidita.

Ma va rispettata una persona, solo con l'anello al dito si rispetta la gente? Ah non lo sapevo.

Biagio prende le distanze da Miriana

A seguito del confronto avuto, Biagio e Miriana si sono separati per qualche ora. Dopo un po' la VIP si è avvicinata al suo inquilino ma non è stata accolta come immaginava. Visto il discorso fatto prima, l'opinionista, con un velo serio ed uno ironico, pare abbia deciso di prendere le distanze dalla showgirl per una questione di rispetto: "Basta abbracci, coccole, vedrai!".