Miriana Trevisan dopo l’uscita di Biagio D’Anelli dal GF Vip: “Ha detto di amarmi e lo amo anch’io” Miriana Trevisan dopo aver salutato Biagio D’Anelli, eliminato della puntata di ieri sera del GF Vip, si è lasciata andare ad uno sfogo con Katia Ricciarelli: ha confessato i sentimenti che prova per il suo, ormai ex, inquilino.

A cura di Gaia Martino

Ieri sera, 27 dicembre, è andata in onda l'ultima puntata del 2021 del Grande Fratello VIP. I concorrenti hanno ricevuto tante sorprese e colpi di scena, non tutti graditi come nel caso di Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli che dopo settimane di complicità e coccole, si sono dovuti separare. L'esperto di gossip è stato eliminato dal televoto proprio contro la sua fiamma e la coppia Giacomo Urtis e Valeria Marini che giocano come unico concorrente. Nella speranza di rivedersi e viversi fuori, Biagio e Miriana si sono dovuti salutare. Al termine della serata, l'ex di Non è la Rai si è lasciata andare ad un lungo sfogo con Katia Ricciarelli: l'uscita del suo flirt l'ha resa triste.

L'amore tra Biagio D'Anelli e Miriana Trevisan

La concorrente del GF Vip ha dovuto salutare il suo inquilino preferito conosciuto nella Casa. L'esito del televoto che ha visto l'eliminazione di Biagio D'Anelli ha reso triste Miriana Trevisan che dopo la puntata si è sfogata con Katia Ricciarelli. Con il viso sconsolato e le lacrime agli occhi, la 49enne ha confessato che già sente la mancanza: "Quel litigio è stato un modo per unirci molto", ha spiegato. "Mi ha detto ‘ti amo'" ha detto a Katia, a bassa voce, la quale le ha risposto "È una parolona". La Trevisan ha aggiunto che prova lo stesso sentimento: "E anche io".

Cosa succederà dopo il GF Vip tra Miriana e Biagio

La love story tra Miriana e Biagio potrebbe proseguire una volta terminata anche l'avventura della concorrente salvata dal televoto. L'esperto di gossip alle telecamere della Casa si è dichiarato single – "Lascio pubblicamente la mia fidanzata, faccio quello che mi pare" – ed alla sua nuova fiamma ha confessato di desiderare di conoscere il figlio, il piccolo Nicola, nato dalla precedente relazione con Pago. Nonostante non abbia chiuso a quattr'occhi la storia con la compagna Silvana Curcio, Biagio D'Anelli ha promesso alla soubrette di voler vivere l'amore con lei una volta terminato il reality.