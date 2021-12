Cosa è successo nella puntata del GF Vip del 27 dicembre: le lacrime di Manila e il nuovo triangolo L’ultima puntata del Grande Fratello Vip prima della fine del 2021 non è stata meno ricca di sorprese rispetto alle precedenti.

L'ultima puntata del Grande Fratello Vip prima della fine del 2021 non è stata meno ricca di sorprese rispetto alle precedenti. Un piatto ricco nella casa dei "vipponi" di Alfonso Signorini, sempre coadiuvato dalle opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Sono arrivati "i cani" dei vip: sorprese per Katia Ricciarelli e Giucas Casella. Se n'è andato Biagio D'Anelli, tra le lacrime di Miriana Trevisan. Manila Nazzaro è scoppiata in lacrime.

Un nuovo triangolo

Il nuovo triangolo è servito nella casa del Grande Fratello Vip: scoppiata la passione tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, Jessica ha mostrato segni di gelosia. È una nuova dinamica innescata dagli autori del Grande Fratello Vip alla quale, per adesso, Soleil Sorge assiste soltanto da lontano, ma siamo certi che presto interverrà per contrastare l'acerrima nemica Sophie, pronta a far cadere ancora una volta la sua credibilità.

Le lacrime di Manila Nazzaro

È stato scontro totale al Grande Fratello Vip tra Manila Nazzaro e le Selassie. Dopo aver visto cosa pensa di lei Clarissa fuori dalla casa, Manila Nazzaro è scoppiata definitivamente in lacrime: "Leggere certe cose mi intristiscono. Clarissa è stata la prima a cui ho aperto il mio cuore, l'ho trattata come una figlia e leggere certe cose mi fanno male".

Il Natale più brutto di Katia Ricciarelli

Al Grande Fratello Vip continua a tenere banco la solitudine di Katia Ricciarelli. La cantante lirica ricorda ad Alfonso Signorini la sofferenza patita per un Natale passato in solitudine, perché a causa del suo lavoro ha trascurato gli affetti. Per lei c'è stata la sorpresa: il cane Ciuffi e la consapevolezza di aver trovato una nuova famiglia tra i vipponi della casa.

Biagio D'Anelli esce, Miriana Trevisan soffre

L'uscita di scena di Biagio D'Anelli spezza l'amore con Miriana Trevisan. Lui, nonostante tutto e nonostante il fatto che sia fidanzato fuori, ha promesso alla ex soubrette di "Non è la Rai" di voler vivere l'amore con lei una volta terminato il Grande Fratello Vip. Miriana Trevisan, però, ha dimostrato insofferenza: è già gelosa di lui. Intanto, però, prima che Biagio esca, Miriana lo bacia di continuo.

Il beauty-gate: perché Nathaly e Valeria hanno litigato

È stato a causa di un beauty che Nathaly Caldonazzo e Valeria Marini hanno litigato. "Stamattina mi sono alzata per andare in bagno, come mi ha visto si è fiondata per andare prima di me e mi ha dato della rompicoglioni. Io poi le ho detto ‘hai quattro beauty', lei ha fatto la sfuriata", sono state queste le parole di Nathaly. Valeria Marini si è difesa: "Io da quando sono qui non ho mai litigato con nessuno".