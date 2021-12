Don’t Look Up al Grande Fratello Vip: per Katia Ricciarelli è tornato il cane Ciuffi E come fai a non sperare che una cometa ci colpisca in pieno?

È stata la settimana di Don't Look Up, il film di Adam McKay in cui una cometa minaccia il pianeta Terra e tutta la sua umanità narcisista, complottista, negazionista compresa. E, intanto, su Canale 5 c'è il cane Ciuffi che arriva in diretta al Grande Fratello Vip per fare una sorpresa a Katia Ricciarelli. Fosse il cane antropomorfo dei Simpson, o uno a caso preso da BoJack Horseman, allora ci sarebbe da ridere. Ma Ciuffi è talmente banale che manco abbaia.

Il Grande Fratello Vip sta puntando fortissimo su Katia Ricciarelli. A lei è affidata tutta la quota di una narrazione orientata alla ‘terza età', a una carriera che le ha rubato tutto, anche la costruzione e la coltivazione degli affetti. Una dinamica subdola, che per questo è probabilmente la più morbosa. E così, dopo che la grande artista ha raccontato del Natale più brutto della sua vita, Alfonso Signorini gonfia il petto e annuncia il sorpresone: "Per te, Natale arriva stasera! Vai in passerella subito!".

E sono pianti e gridolini, una "vera emozione" per questo cagnolino che ha riempito di gioia la serata di Katia Ricciarelli. Quando tocca separarsi, Alfonso Signorini commenta: "Non vuole lasciare la mamma" e fa di più: "Sai cosa diceva Totò? Che i nostri amati cani sono per metà bambini e per metà angeli". E partono gli applausi mentre i gattinisti vacillano nel vedere tanto spazio offerto al ‘nemico' cane.

Sembra di assistere alla scena in cui Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence cercano di far capire a tutti che una cometa grossa quanto l'Everest sta per colpire la Terra, ma il resto del mondo è più interessato a fare di loro carne da meme. Se la scena fosse reale, se ci fosse davvero questa cometa che rappresenterebbe la fine di tutto – a suo modo, quindi, un sollievo – probabilmente Alfonso sarebbe ancora lì, coi suoi vipponi, con Katia Ricciarelli, a dire che in fondo va tutto bene: il cane Ciuffi, c'è.