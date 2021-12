Il ‘beauty-gate” è stata la causa della lite tra Valeria Marini e Nathalie Caldonazzo Nella puntata del 27 dicembre si è svelato il motivo per cui Valeria Marini e Nathaly Caldonazzo hanno litigato: “Le ho detto che ha 4 beauty”.

Tutta colpa di un beauty. Anzi quattro. La lite tra Nathalie Caldonazzo e Valeria Marini, a poche ore dalla puntata del 27 dicembre del Grande Fratello Vip, è stata inevitabilmente al centro della puntata stessa ed il motivo per cui hanno litigato è stato il beauty. "Non ho avuto mezza discussione da quando è arrivata", ha dichiarato Valeria Marini ma Nathalie Caldonazzo ha ribattuto: "Hanno paura di discutere con lei" e poi ha dichiarato di sperare in una sua uscita. Valeria Marini ha rinfacciato a Nathalie Caldonazzo di averla raccomandata a Pier Francesco Pingitore.

La versione di Valeria Marini

In diretta, Valeria Marini ha dichiarato di essere disgustata: "Dopo aver visto la bella pagina su Katia Ricciarelli, vedere queste discussioni, io non ci voglio cadere e non accetterò più provocazioni". Alfonso Signorini ribatte: "A me non sembra che ci siano state provocazioni" e tiene le fila della discussione. Nathalie Caldonazzo: "Io non ho fatto nulla, hai fatto scoppiare un casino". Alfonso Signorini: "Perché Valeria continua a dire che tu sei un'ingrata?".

Io l'ho sentita una volta al telefono e le ho fatto una cortesia come farei con tutti. Quando faccio il bene, me ne dimentico, ma ho bisogno solo di tranquillità e di serenità e non ho nessuna intenzione di ricadere in discussioni bieche e ridicole.

Nathalie Caldonazzo rivela: "Le ho detto che ha 4 beauty"

Alla fine Nathalie Caldonazzo ha rivelato: "Stamattina mi sono alzata per andare in bagno, come mi ha visto si è fiondata per andare prima di me e mi ha dato della rompicoglioni. Io poi le ho detto ‘hai quattro beauty', lei ha fatto la sfuriata". Adriana Volpe ha voluto difendere Valeria Marini spiegando che nella sua edizione, Valeria aveva più cose delle altre: "Però era anche vero che lei condivideva tutte le sue cose con tutte e con tutti".