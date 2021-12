GF Vip, scontro tra Valeria Marini e Nathaly Caldonazzo: “Sei una pazza, speriamo che te ne vai” Nella casa del Grande Fratello Vip è scoppiata un’accesa lite tra Valeria Marini e Nathaly Caldonazzo. Ad accendere la scintilla alcune frasi offensive pronunciate dalla new entry nei confronti della showgirl sarda, a rischio eliminazione. Le due sono state entrambe primedonne al Bagaglino e hanno un trascorso fuori dal reality.

A cura di Elisabetta Murina

Nella casa del Grande Fratello Vip 6 è scoppiata un'accesa lite tra Valeria Marini e Nathaly Caldonazzo. La showgirl sarda è entrata nel reality circa un mese fa e sta partecipando come concorrente unico insieme a Giacomo Urtis. Nathaly invece è una delle new entry del gioco (ha varcato la porta rossa nella puntata del 22 dicembre) ed ha subito attirato l'attenzione su di sé, inserendosi nelle dinamiche del gruppo. Tra le due ex primedonne del Bagaglino sembrano esserci conti in sospeso e la scintilla si è accesa in un baleno, considerando anche la tensione della nomination che potrebbe portare Valeria ad abbandonare la casa.

La lite tra Valeria Marini e Nathaly Caldonazzo

A scatenare la discussione è stata una frase che Nathaly ha detto alla showgirl sarda, a rischio eliminazione insieme a Giacomo Urtis: "Speriamo che te ne vai stasera". A farla andare su tutte le furie, però, sarebbe stata l'offesa che le ha rivolto: "Sei una pazza". Così Valeria si è subito scagliata contro la new entry con dure parole:

Sei fuori luogo da quando sei arrivata. "Tu sei pazza a me?" Nessuno si è mai permesso di dirmelo. E poi hai detto "Speriamo che te ne vai stasera", me l'ha detto Giacomo. Ma porta rispetto, sei appena arrivata. Non ti permettere di offendere. Questo è il ringraziamento per averti aiutata.

Finora nella Casa più spiata d'Italia, Valeria Marini è andata d'accordo con tutti. Ma dopo questo confronto con Nathaly si è messa sulla difensiva, sentendosi offesa e attaccata:

Io sono buonissima, da quando sono qui non ho avuto mezza discussione con nessuno. Sei arrivata tu e hai cominciato a offendermi. Io non sono in competizione con nessuno, tantomeno con te. Ma a me "Sei pazza" non lo dici, perché è un'offesa

La risposta di Nathaly: "Mi stai facendo passare per un mostro"

Nathaly si è poi allontanata da Valeria per mettere fine alla discussione. Ma quest'ultima, sentendo che si stava ancora parlando di lei, è tornata sulla difensiva: "Senti, non devi più parlare di me". E la showgirl ha ribattuto: "Mi stai facendo passare per un mostro". "Tu hai detto che sono pazza", ha risposto di nuovo Valeria. A quel punto Nathaly ha usato l'ennesima frase che ha fatto indispettire la showgirl: "Non discuti con nessuno perché hanno tutti il terrore di te".

La reazione di Valeria dopo la discussione

Dopo il litigio, Valeria Marini si è sfogata con Manila Nazzaro e con Giacomo Urtis, suo compagno d'avventura. La showgirl, in lacrime, è ancora sotto shock per l'accaduto: "Ma come si permette, siamo tutti stanchi". E spiega di aver notato che Nathaly ha un accanimento nei suoi confronti fin dai primi giorni nella Casa: "Lei mi sta addosso da quando è arrivata, per ogni pretesto. Mi sono offesa".

I trascorsi tra Valeria Marini e Nathaly Caldonazzo fuori dal GF Vip

Durante la discussione, Valeria Marini si rivolge a Nathaly dicendole: "Questo è il ringraziamento per averti aiutata". In passato, la showgirl sarda l'ha aiutata in alcuni momenti critici della sua vita. Le due si conoscono dai tempi del Bagaglino, il varietà con Pierfrancesco Pingitore e Mario Castellacci. Nello show, Nathaly ha preso il posto di Valeria come primadonna, esibendosi in diversi spettacoli.