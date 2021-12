GFVip, le gelosie di Miriana conquistano Biagio D’Anelli: “Spero di conoscere tuo figlio” Biagio D’Anelli promette a Miriana di vivere il loro rapporto fuori dalla casa. Nonostante le sue gelosie, l’opinionista si dice molto coinvolto e resta dell’idea di lasciare la fidanzata: “Vive a Stoccarda e non è poverina”.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La love story tra Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli prosegue al meglio nella casa del Grande Fratello Vip. L'opinionista, dopo aver fatto diversi giri di valzer attorno a Nathalie Caldonazzo, sembra essersi convinto a vivere a pieno il rapporto con Miriana. Le sue gelosie non lo hanno affatto intimorito, anzi. Ora si lascia persino a dire che non vede l'ora di conoscere suo figlio, il piccolo Nicola. Eppure, fuori dalla casa avrebbe una relazione con Silvana Curcio, che è ancora in attesa di capire che ne sarà della loro coppia.

D'Anelli passa da Miriana a Nathalie e viceversa

In settimana si era lasciato andare ad un ballo passionale con Nathalie Caldonazzo, con la quale ha instaurato un ottimo feeling. Non è piaciuto a Miriana Trevisan, sempre più gelosa del suo Biagio, al quale ha palesemente richiesto un rapporto in esclusiva. D'Anelli si è sentito stretto, sbroccando in confessionale dove ha dichiarato a chiare lettere: "Nathalie la corteggerò fuori dalla casa", e alle telecamere della casa alle quali ha fatto sapere: "Sono single, lascio pubblicamente la mia fidanzata". La rabbia deve poi aver lasciato spazio all'attrazione, visto che Biagio è finito di nuovo tra le braccia di Miriana, sotto le coperte. "Non posso dire cos'è successo, ma sì, ci siamo baciati", confessa Trevisan. "A me piace, lo dico pubblicamente", si confessa Biagio, "spero presto di conoscere presto suo figlio".

Sonia Bruganelli contro Miriana Trevisan: "Fai copia e incolla"

"E comunque chiudiamo questa parentesi che io sono un marpione con le donne della casa", taglia corto D'Anelli. Interrogato sulla sua relazione fuori dalla casa, quella con Silvana Curcio, spiega: "La mia ragazza vive a Stoccarda e non è poverina, ma non posso fare il tira e molla, con Miriana mi sono sentito attratto". Severe le parole di Sonia Bruganelli contro Miriana: "Stai facendo un copia e incolla, come con Nicola. Ti fai corteggiare, ma non prendi in mano la situazione", la accusa. "Hai 50 anni, una donna deve anche andare a prenderselo un uomo".