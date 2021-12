GFVip, Biagio D’Anelli allontana Miriana troppo gelosa: “Sono single, faccio quello che voglio” Dopo una scenata di gelosia da parte di Miriana, Biagio sbotta e rivolgendosi alla telecamera si dichiara libero: “Lascio pubblicamente la mia fidanzata, faccio quello che mi pare”.

A cura di Giulia Turco

Biagio D'Anelli prende le distanze da Miriana Trevisan nella casa del Grande Fratello Vip. Se da un lato il clima delle feste ha acceso la passione per una nuova coppia e Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono già scambiato il primo bacio, non è lo stesso per l'opinionista pugliese, insofferente alle attenzioni di Miriana. La sera della vigilia Biagio ha sbottato davanti alle telecamere, dichiarandosi single e libero. Una discussione proseguita la mattina di Natale in sauna, senza un chiarimento definitivo.

Miriana Trevisan gelosa di Biagio D'Anelli

A infastidire l'attrice sarebbero state le attenzioni che Biagio a dedicato ad alcune donne della casa durante la serata di Natale, in particolare a Soleil Sorge e Nathalie Caldonazzo. Miriana, gelosa e insofferente, non ha tardato a farglielo sapere. Biagio però non sembra affatto disposto ad adeguarsi. "Non farmi passare per quello che non sono che mi inca**o", le ha replicato. Poi, guardando dritto verso una delle telecamere, ha esclamato: "Lascio pubblicamente la mia fidanzata, sono single e faccio quello che mi pare". Uno scontro proseguito la mattina seguente, nel tentativo invano di chiarirsi. "A volte avverto troppa confidenza a livello fisico, mi dà fastidio", spiega Miriana. "Posso capire se fai così e sei la mia donna, ma se fai la gelosa per ste cose, se vado in discoteca che fai?".

Biagio D'Anelli è fidanzato con Silvana Curcio

Il problema però, Miriana a parte, è che D'Anelli fuori dalla casa ha una relazione con Silvana Curcio, influencer di 30 anni che vive all'estero. Dopo le voci lanciate da Novella 2000, secondo le quali la donna avrebbe già deciso di interrompere la storia con l'opinionista, sul suo profilo Instagram ha fatto sapere che avrà modo di chiarire con lui una volta che si saranno spenti i riflettori: "Io non ho rilasciato nessun tipo di dichiarazione e non ho intenzione di farlo. Ritengo che i social e la tv non siano il luogo adatto per parlare di certi argomenti. Avrò modo di chiarire al di fuori dei riflettori".