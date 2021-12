Grande Fratello Vip 2021, Biagio D’Anelli eliminato: nominati Alessandro, Barù, Eva e Federica Biagio D’Anelli è stato eliminato e ha lasciato la casa del GFVip. Nella puntata di lunedì 27 dicembre, sono stati nominati Alessandro, Federica, Barù ed Eva, gli ultimi concorrenti entrati in gioco.

Biagio D'Anelli è l'ultimo eliminato del Grande Fratello Vip. Nella puntata in onda lunedì 27 dicembre su Canale 5, l'opinionista ha perso la sfida al televoto contro la coppia formata da Valeria e Giacomo e contro Miriana Trevisan. Nominati invece sono Alessandro, Barù, Eva e Federica: uno di loro sarà eliminato nella prossima puntata, in onda direttamente lunedì 3 gennaio. Questa sera tanti i temi scottanti affrontati in casa, dai messaggi di affetto che i Vip hanno ricevuto per le feste, alla solitudine di Katia Ricciarelli. Il rapporto tormentato di Biagio e Miriana e il nuovo triangolo nato tra Alessandro Basciano, Sophie e Jessica Selassié.

Chi è stato eliminato nella puntata del 27 dicembre, le percentuali

Il televoto non ha risparmiato Biagio D'Anelli, che ha dovuto lasciare la casa con una percentuale di voti pari al 20 %. Il 42% dei voti del pubblico ha voluto salvare Miriana Trevisan, mentre la coppia formata da Valeria Marini e Giacomo Urtis è stata salvata dal 38 % dei voti.

Biagio D'Anelli 20%

Valeria e Giacomo 38 %

Miriana Trevisan 42 %

Chi sono i concorrenti in nomination

I concorrenti immuni grazie al voto degli altri inquilini della casa che hanno voluto salvarli dalle nomination sono Katia, Lulù, Manila e Jessica. Le opinioniste in studio Adriana Volpe e Sonia Bruganelli hanno voluto salvare invece rispettivamente Nathalie Caldonazzo e la coppia formata da Valeria e Giacomo. In puntata, un blocco di concorrenti ha fatto le sue nomination in maniera palese e un blocco nel segreto del confessionale.

Le nomination palesi

Miriana ha nominato Barù

Gianmaria ha nominato Alessandro

Sophie ha nominato Barù

Manuel ha nominato Eva

Carmen ha nominato Federica

Davide ha nominato Eva

Federica ha nominato Alessandro

Barù ha nominato Miriana

Soleil ha nominato Miriana

Le nomination segrete

Katia ha nominato Federica

Nathalie ha nominato Davide

Jessica ha nominato Alessandro

Cos’è successo nella puntata del Grande Fratello vip del 27 dicembre 2021

Poco prima della sua eliminazione, Biagio D’Anelli promette a Miriana di vivere il loro rapporto fuori dalla casa. Nonostante le sue gelosie, l’opinionista si dice molto coinvolto e resta dell’idea di lasciare la fidanzata. Dopo lo scontro con le Selassié, in particolare contro Lulu che non rispetta i turni di cucina e di pulizia, Manila Nazzaro ha letto gli attacchi di Clarissa via Instagram ed è scoppiata. Mentre Soleil si tira fuori dai giochi per avere tutt’altro ruolo in questa nuova dinamica, lascia spazio al neonato triangolo tra Alessandro, Sophie e la povera Selassié che resta a bocca asciutta. Ma per Sophie potrebbe non essere una favola a lieto fine. Katia Ricciarelli racconta il suo Natale nella casa, trascorso tra pensieri e malinconie. “Mi sono sentita sola, ho dedicato la mia vita al lavoro e mi sento di aver sbagliato tutto”. Durante le feste si era chiusa in lacrime in preda ad una crisi, trovando il sostegno di Manila. Infine si è svelato il motivo per cui Valeria Marini e Nathaly Caldonazzo hanno litigato: “Le ho detto che ha 4 beauty”.