Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero positivi al Covid, stasera Quarto Grado andrà comunque in onda

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero sono risultati positivo al Covid-19, ma Quarto Grado andrà comunque in onda. Lo ha annunciato poco fa la pagina ufficiale del programma, anticipando che ci saranno numerose sorprese in puntata e che la coppia di conduttori è in buone condizioni.

La puntata di Quarto Grado in onda questa sera

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero condurranno la puntata di Quarto Grado in collegamento da casa? Non è stato specificato, ma è stato annunciato che sono tuttora al lavoro per l'appuntamento di questa sera. Ecco cosa è stato annunciato dalla pagina ufficiale Facebook del talk show:

Come saprete i nostri Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero sono risultati positivi al Covid. Stanno bene e sono al lavoro per l'appuntamento di questa sera di #QuartoGrado. Sarà una puntata piena di "sorprese" e novità sui casi. Non possiamo dirvi altro! Vi aspettiamo alle 21:20 su Rete4

Le anticipazioni della puntata del 14 gennaio 2022

La puntata di Quarto Grado del 14 gennaio 2022 è la prima dell'anno dopo la pausa natalizia. L'appuntamento è alle 21.30 su Rete 4. Il programma di Rete 4 parlerà del ritrovamento del cadavere di Liliana Resinovich, a Trieste. La 63enne, scomparsa il 14 dicembre, è stata ritrovata senza vita il 5 gennaio, in un bosco non lontano da casa. Sebastiano Visentin, marito di Liliana, ha accusato l'amico del cuore della donna, Claudio Sterpin, che invece rigetta ogni accusa. Saranno decisive le acquisizioni delle telecamere della zona. Ci sarà anche un aggiornamento sulla vicenda di Roberta Ragusa, scomparsa da San Giuliano Terme (Pisa), nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012. A dieci anni dalla scomparsa, dopo la condanna del marito Antonio Logli a 20 anni di carcere per omicidio e occultamento di cadavere, il caso potrebbe essere clamorosamente riaperto. Aggiornamenti anche sul caso Denise Pipitone. È stato approvato, infatti, il testo per istituire la Commissione d’inchiesta sulla scomparsa della piccola.