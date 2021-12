Domenica In, non andrà in onda la diretta di Santo Stefano: un positivo tra lo staff La puntata di Santo Stefano di Domenica In non andrà in onda a causa di un positivo tra i membri dello staff del programma. Sarà sostituita con uno speciale.

A cura di Redazione Spettacolo

La puntata in diretta di Domenica In prevista per il 26 dicembre non andrà in onda a causa di un positivo tra i membri dello staff del programma. La persona che è risultata positiva al Covid era stata presente durante le prove di giovedì scorso, quando non era presente, però, Mara Venier e visto il protocollo di sicurezza si è deciso di non mandare in onda la puntata in diretta di Santo Stefano, come conferma la stessa presentatrice condividendo alcuni articoli sulla sua pagina Instagram.

Un'intervista speciale al Volo

La Rai ha deciso di sostituire la puntata, che avrebbe previsto la presenza di Stefano Di Martino, de Il Volo e di alcuni dei protagonisti di Ballando con le stelle, con due appuntamenti in replica. Da una parte, quindi, andrà in onda un'intervista speciale che Mara Venier aveva già registrato con la band che è venuta appositamente in Italia per registrare questa puntata festiva di Domenica In. Mara Venier intervista Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble che ripercorreranno le tappe più importanti della loro carriera e, ovviamente, saranno protagonisti anche di alcuni momenti musicali, esibendosi in alcune canzoni tratte dal loro ultimo album "Il Volo Sings Morricone" e raccontare alcuni momenti inediti della loro vita privata.

Il meglio di Domenica In

Dopo l'ampio blocco dedicato al Volo andrà in onda "Il meglio di…" ovvero una raccolta dei momenti più salienti, belli, emozionanti del programma, andati in onda quest'anno. Tra questi momenti ci saranno le interviste di Mara Venier a Carlo Verdone e Zuccheri, ci sarà la musica di Shel Shapiro oltre ad Andrea Sannino che si esibirà nella sua "Ammore". Nei giorni scorsi erano stati resi noti quelli che sarebbero stati gli ospiti della puntata di Santo Stefano che avrebbe dovuto andare in onda dalle 14 alle 17 su rai1 dagli Studi Fabrizio Frizzi.