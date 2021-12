Stanotte a Napoli di Alberto Angela conquista il Natale: oltre 4 milioni per lo speciale di Rai1 Lo speciale di Alberto Angela, Stanotte a Napoli ha conquistato gli ascolti della prima serata di Natale con oltre 4 milioni di spettatori.

A cura di Redazione Spettacolo

Alberto Angela conquista la notte di Natale con il suo speciale Stanotte a Napoli che ha superato la concorrenza. C'era molta attesa per il raconto che Angela avrebbe fatto della città partenopea la notte del 25 dicembre, quando ha accompagnato oltre 4 milioni di spettatori a conoscere sia la parte più turistica che quella più nascosto, sulla scia degli speciali dedicati al Museo Egizio, a Firenze, a Venezia, al Vaticano e a Pompei. La troupe diretta da Angela, infatti, ha spaziato da luoghi come Castel dell’Ovo, Piazza del Plebiscito, il Palazzo Reale, il Teatro San Carlo, la Certosa di San Martino fino al Cristo Velato, il Monastero di Santa Chiara facendosi accompagnare da una serie di Ciceroni scelti tra attori, cantante e sportivi.

Angela batte All Together Now Kids

Un'idea e una rappresentazione molto apprezzata anche sui social e che ha raccolto una media di 4.154.000 spettatori pari al 22.7% di share a dimostrazione della stima del pubblico per prodotti ben fatti e per divulgatori come Angela, i cui speciali sono sempre un evento a parte. Niente ha potuto, quindi, la puntata speciale, in onda su Canale 5, di All Together Now Kids che in una versione natalizia ha visto esibirsi un gruppo di bambini, aspiranti cantanti, che si sono esibiti davanti a un muro di 100 giurati. Il programma ha raccolto 2.259.000 spettatori pari al 13.5% di share.

Gli ascolti del resto della programmazione

Per quanto riguarda il resto della programmazione televisiva, su Rai2 "La Giostra dell’Amore" ha chiuso con 720.000 spettatori e il 3.5% di share, su Italia 1 "La Banda dei Babbi Natale" ha raccolto 1.331.000 spettatori e il 6.6% di share, mentre su Rai3 il film d'animazione Coco ha intrattenuto 1.280.000 di spettatori con il 6.3% di share. Su Rete 4 il classico "Via col Vento" ha chiuso con 618.000 di spettatori con il 3.5% di share, su La7 "Fuga dal Natale" ha totalizzato 316.000 spettatori con uno share dell’1.6%, mentre su TV8 Il Sapore del Natale ha intrattenuto 260.000 spettatori con l’1.3%. Su Nove, infine, "Queen – We are the Champions" ha raccolto 456.000 spettatori e il 2.4% di share.